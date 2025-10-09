El conmovedor mensaje de Leandro Paredes por la muerte de Miguel Ángel Russo

Boca Juniors atraviesa horas difíciles tras conocerse la muerte de Miguel Ángel Russo y desde Miami, Leandro Paredes subió un posteo en su cuenta de Instragram para despedir al entrenador que lo dirigió hasta la fecha 10 del torneo local, ante Central Córdoba. El volante está con la Selección Argentina para afrontar los partidos de fecha FIFA.

“Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión. Gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejás muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre, Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”, publicó el mediocampista de Boca.

Al compartir el mensaje, el volante del Xeneize y la Albiceleste eligió tres imágenes del tercer ciclo de Russo en el club de la Ribera. En dos de ellas Paredes estaba junto al DT, mientras que la restante resalta la memorable sonrisa del entrenador.

Cavani, otro referente que despidió a Russo

Edinson Cavani, líder del Boca junto a Leandro Paredes, también se expresó en sus redes sociales y hoy publicó una foto de Miguel Ángel Russo. «Gracias Miguel por mostrarnos a todos ese valor tan importante que se llama valentía«, comenzó el uruguayo.

Una de las últimas imágenes de Miguel y Edinson en La Bombonera. (FBaires)

«Siempre fue al frente poniendo por delante los objetivos de todo su equipo antes que su situación personal que era muy brava, me sacaré el sombrero hoy y cada día por su fortaleza. QEPD«, cerró el uruguayo, quien siempre fue bancado por el DT.