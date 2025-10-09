El último adiós a Miguel Ángel Russo: será velado en la Bombonera este jueves

El entrenador Miguel Ángel Russo, quien murió el miércoles a los 69 años, será velado este jueves en el estadio de Boca, según informó la entidad de La Ribera que se puso a disposición de la familia.

«El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas«, indicó la institución.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el club agregó: «Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor«.

En tanto, Boca decretó duelo por la muerte del director técnico, por lo cual cesaron todas las actividades deportivas y culturales para este jueves.

Murió Miguel Ángel Russo: tristeza en el mundo del fútbol y dolor en Boca Juniors

El entrenador falleció en su casa producto de un paro cardíaco. Lo hizo acompañado por su familia luego de varios días de una internación domiciliaria.

Las autoridades de Boca Juniors habían emitido un reciente comunicado informando que Russo se encontraba bajo «internación domiciliaria con pronóstico reservado«. Un doloroso final para un querido campeón.

El mundo del fútbol argentino se vio conmovido este miércoles al conocerse la muerte de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, luego de varias semanas en las que su salud fuera noticia ya que tuvo que ser atendido por personal médico tras el agravamiento de su cuadro.

En las últimas horas, Boca Juniors había emitido un comunicado oficial sobre la salud de Miguel Ángel Russo, donde se indicaba que:

«Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento«.

Miguel Russo enfrentó un cáncer de próstata, que se le había diagnosticado en 2017, que se trasladó a la vejiga. Recientemente, se le había diagnosticado una infección urinaria que se sumó a un cuadro de deshidratación, por lo que dejó la dirección de Boca temporalmente.