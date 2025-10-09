El tremendo reconocimiento de la Brujita Verón a Miguel Ángel Russo: «Puso de pie al club»

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, era una de las voces más esperadas para hablar sobre la muerte de Miguel Ángel Russo. Son parte del ADN de Estudiantes de La Plata, participacion en una especie de refundación del club y siempre fueron muy cercanos.

«Miguel es parte de mi familia y de mi vida, compartió habitación con mi viejo, lo pasaba a buscar, en tiempos en que todo hacía que las relaciones perduraran y pasaran por otros lugares», señaló la Brujita en declaraciones a ESPN.

Verón recordó que pasó dos etapas con Russo, una «de más chico, con un grado de inconciencia en el que yo prestaba poca atención a los particulares de lo táctico porque yo quería jugar y siempre se los manifesté a Miguel y a Eduardo Manera cuando eran técnicos. Agarraron después del descenso, cuando hubo un quiebre» y sin dudar, remató: «Miguel formó parte de un grupo que puso de pie al club«.

«Hablábamos seguido» y el tema era Estudiantes

Aunque no se encontraron en la etapa como presidente y DT, la Brujita destacó que «hablábamos seguido y siempre me remparcó lo que es Estudiantes, las enseñanzas, el legado….Miguel fue un chico que salió de inferiores, un hombre de la casa, que jugó solo con la camiseta de Estudiantes«.

«Nadie te puede hablar mal o dar una opinión equivocada sobre lo que significa. Es uno de esos personajes que son la historia y la escencia de Estudiantes«, siguió Verón, conmovido por la partida del entrenador.

El presidente del Pincha también señaló que «hablé con él por el fallecimiento de mi viejo. En una de esas charlas le había dicho que cuando se cansara de dirigir lo recibiríamos en el club. Siempre estuvo dispuesto ante una situación compleja, como Carlos Bilardo, dándole todo al club».