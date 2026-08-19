Doping positivo de cocaína y nuevo caso controversial para Nick Kyrgios: «Volveré mejor»

El australiano Nick Kyrgios, nuevamente envuelto en polémica. El tenista de 31 años dio doping positivo de cocaína en un control de antidopaje durante un torneo profesional y fue suspendido provisionalmente del circuito.

Según informó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), el tenista de 31 años dio positivo en la prueba que se le realizó el pasado 22 de junio durante el ATP 250 de Mallorca. La sanción aplicada le impedirá competir, entrenar o asistir a eventos oficiales mientras siga vigente.

Con esto, el australiano suma un nuevo oscuro capítulo a su prontuario fuera y dentro de cancha; el cual incluye insultos a jueces y rivales, denuncias por violencia de género y fuertes cruces verbales con otros tenistas del circuito.

Un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje confirmó el 17 de julio, que la muestra tomada durante el certamen mallorquín, contenía benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, según informó la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis.

Previo a hacerse oficial el anuncio oficial por el organismo, el propio jugador, finalista de Wimbledon en 2022 y ex N°13 del planeta, se hizo cargo y posteó en redes sociales asumiendo la culpabilidad.

“Cometí un grave error y asumo la responsabilidad por ello. Perdón a mis fans, a mi familia, a los sponsors y a todos aquellos cercanos a mi. Sobre todo, perdón a los chicos que me siguen», comenzó diciendo el controversial jugador.

¿Se acuerdan de este partido?



🔙 Indian Wells 2022

🍿 Rafa Nadal y Nick Kyrgios dieron un show de tenis.



Se los extraña 🙏pic.twitter.com/3QG3BmONYz March 15, 2024

El comunicado completo

«No pondré excusas, pero quiero ponerlos en contexto: las lesiones de estos años me hicieron mucho daño físico y mental. Mi cuerpo no podía hacer lo que mi mente pretendía, y viendo cerca el final de mi carrera, fue más duro de lo que pensaba.

Siempre dije que yo no elegí el tenis, el tenis me eligió a mi. Pero dejar de lado lo que fue mi vida es de las cosas más duras que tuve que enfrentar. A veces me sentía indefenso y solo. Nada de eso excusa lo que hice.

Esto me hizo despertar. Me voy a alejar de las redes sociales y la vida pública para enfocarme en mí. Les pido que respeten mi privacidad y la de mi familia. Lo siento. Trabajaré y volveré mejor”.