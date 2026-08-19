Triunfazo agónico de la Selección Argentina de básquet femenino en el Preolímpico

La selección argentina de Básquet femenino logró una victoria agónica en el Preolímpico. La Albiceleste derrotó a Sudán del Sur por 64-61 por la segunda fecha del torneo y sigue con chances de clasificación.

Luego de debutar con una dura derrota ante Nueva Zelanda por 35-57, el combinado argentino consiguió un necesario triunfo ante el conjunto africano. En Guadalajara, sede del certamen, el partido tuvo una definición infartante.

La Albiceleste comenzó mejor el encuentro y pudo sacar una diferencia importante en el segundo cuarto (37-24). Pero en el complemento las africanas se despertaron y aprovecharon la superioridad física y de altura.

A falta de cinco segundos para el final, el duelo estaba igualado en 61 cuando Argentina tuvo la última pelota y Florencia Chagas convirtió sobre la chicharra el triple agónico del triunfo.

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🇦🇷 Argentina le ganó a Sudán del Sur el segundo partido del Preclasificatorio Olímpico.



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La máxima goleadora del partido fue Julieta Mungo, que anotó 19 puntos con 2 asistencias. Con esta victoria, Argentina se acomodó en el grupo, en una zona muy pareja, ya que todos los equipos tienen un registro de 1-1.

El destino de la selección femenina se definirá el próximo jueves, cuando Argentina se enfrente desde las 15 a Brasil en un duelo de vida o muerte: el que gana clasifica a semifinales y el que pierde se queda afuera del certamen. Además, se vuelven a ver las caras luego de menos de dos semanas, ya que se enfrentaron en semifinales del Sudamericano, torneo donde Argentina logró el título.

El torneo que finalizará el próximo 23 de agosto entregará un boleto al campeón para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Cabe destacar que la selección femenina nunca pudo clasificar a una cita olímpica pero buscará romper esta racha negativa.