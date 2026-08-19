Elecciones en Bariloche: juez espera el dictamen de fiscalía sobre las alianzas presentadas

El Juzgado Electoral de Río Negro espera el dictamen del fiscal electoral respecto de la presentación de siete alianzas interesadas en competir en las elecciones del 1 de noviembre para elegir Convencionales Constituyentes de Bariloche que actualizarán la Carta Orgánica Municipal.

Según confirmaron fuentes judiciales, se analizan las formalidades de las presentaciones y la eventual existencia de inconsistencias. La próxima semana se realizará una audiencia con los apoderados de todas las fuerzas donde se habilitará el plazo de impugnaciones.

En el trámite vinculado a las alianzas no interviene la Junta Electoral Municipal que espera la notificación formal del juez Carlos Da Silva para dar continuidad al cronograma electoral definido en la resolución 93-JEM-2026.

Las alianzas que se postularon para su reconocimiento son Acuerdo Cívico por Bariloche; Estamos Haciendo Bariloche; Fuerza Bariloche; +Bariloche Sumar Sur; La Libertad Avanza en Bariloche; Frente la Izquierda de los Trabajadores PTS-MST; y Frente de Izquierda por el Socialismo.

En tanto, la Junta Electoral Municipal respondió la nota presentada por el partido La Libertad Avanza que reclamaba su incorporación en el listado de fuerzas políticas habilitadas a participar, que quedó excluido inicialmente por el Juzgado Electoral debido a que su reconocimiento fue posterior a la fecha de la convocatoria a las elecciones municipales. El organismo local se remitió a la decisión de su órgano de alzada que es la jurisdicción provincial.

Cómo sigue el cronograma electoral rumbo al 1 de noviembre

En el cronograma electoral, la Junta ya avanzó en la inscripción de extranjeros residentes para conformar el padrón de extranjeros, que desde el martes 18 de agosto ingresó en un plazo de correcciones de diez días. También ya fue confeccionado el padrón provisorio de argentinos y a partir del 2 de octubre será exhibido para que se puedan subsanar errores posteriormente.

En los plazos previstos, la fecha de mayor importancia es el 7 de septiembre a las 13 horas que concluye el período para la presentación de listas y candidatos. Posteriormente se habilitan 48 horas para la vista de los apoderados para que formulen oposición a candidaturas. Finalmente, tras plazos de correcciones, las listas quedarán oficializadas el 22 de septiembre mediante resolución de la Junta.

Bariloche votará nuevamente con el sistema de Boleta Única de Papel para la cual el 24 de septiembre se realizará un sorteo público del orden de precedencia de los espacios de las fuerzas políticas postuladas y el 2 de octubre se presentará el modelo de boleta que quedará sujeta a correcciones y observaciones, hasta tener el modelo definitivo el 22 de octubre, solo diez días antes de la fecha del comicio.

La campaña electoral en Bariloche quedará habilitada desde el 2 de septiembre y la veda para actos de gobierno comenzará 10 días antes del comicio, el 22 de octubre; mientras que la veda electoral en la que quedarán prohibidos los actos públicos de proselitismo, la difusión de encuestas y sondeos pre-electorales será desde las 0 del 31 de octubre, hasta las 21 del día de la elección.