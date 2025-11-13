Dos argentinos fueron nominados al premio Puskás al mejor gol del año

Pedro de la Vega y Santiago Montiel fueron nominados por la FIFA para el premio Puskás.

Pedro de la Vega y Santiago Montiel figuran entre los diez candidatos al Premio Puskás 2025, que distingue al mejor gol del año según la FIFA. La fecha de la ceremonia aún no fue confirmada, aunque se estima que se realizará a mediados de diciembre.

El actual jugador del Seattle Sounders, “Pepo” de la Vega, fue elegido por el golazo que convirtió ante Cruz Azul en la primera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. El ex Lanús recibió la pelota en el vértice del área y, sin dejarla picar, la conectó de volea para sellar el 7-0 definitivo del conjunto estadounidense.

Por su parte, Santiago Montiel, futbolista de Independiente, fue nominado por una chilena espectacular ante Independiente Rivadavia, en los octavos de final del Torneo Apertura. El ex Argentinos Juniors improvisó una acrobacia desde afuera del área que dejó sin reacción al arquero Ezequiel Centurión.

Los otros nominados

Los jugadores que completan la nómina son:

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

| Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024 Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia |18 de mayo de 2025

| Cagliari-Venezia |18 de mayo de 2025 Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025

| Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025 Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

| Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025 Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

| Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025 Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025

| Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025 Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025

| Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025 Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025

| Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025 Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025

Los fanáticos pueden votar por su gol favorito en el sitio oficial de la FIFA hasta el cierre de la primera etapa, en la que se definirán los tres finalistas.