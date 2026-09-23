Dos históricos del TC se ponen el casco y formarán parte de la reinauguración de un emblemático circuito

El octavo capítulo de la temporada 2026 de las TC Pick Up no será una fecha más. El comienzo de la definición de campeonato para las camionetas de la ACTC tendrá un valor agregado: nada menos que la vuelta a la agenda nacional del Autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce.

Una cita por demás especial, que dos históricos pilotos de Turismo Carretera ya retirados no se la quisieron perder. Hablamos de Omar Martínez, dos veces campeón de TC, y José Ciantini, uno de los tantos referentes balcarceños que ha dado el automovilismo argentino.

El inconfundible Falcon del Gurí. El paranaense logró dos títulos en TC, en 2004 y 2015.

El Gurí regresa al ruedo profesional tras su última participación el año pasado en Paraná, su ciudad natal, recibiendo un especial permiso para dicha ocasión: podrá participar, pero no sumará puntos para el campeonato. Lo hará a ordo de una Toyota Hilux de su propio equipo.

El mismo permiso recibió Ciantini, ganador de finales en los 2000’ y protagonista excluyente con la recordada Dodge que preparaba Rodolfo Di Meglio. El Bocha, retirado oficialmente en 2012, se dará el lujo de compartir pista con su hijo Diego durante el fin de semana.

En 2005 (foto), Ciantini ganó dos de las tres finales que ostenta en su historial dentro del TC.

Será la primera vez de Ciantini padre arriba de un auto de carreras, luego de haber batallado contra una enfermedad terminal en los últimos años. “Es algo que no teníamos previsto. Estábamos haciendo un esfuerzo para Diego, y queríamos que esté presente para vivir la experiencia de correr de local y transitar esta pista desafiante», declaró.

«Lo tomo como una despedida, yo me bajé decidido y convencido de que mi tiempo había terminado. Fue más para darme un gusto, para dárselo a mi familia y a mis hijos«, concluyó el Bocha, de 56 años, que se subirá a una Toyota Hilux.

Circuito marcado por la tragedia

Tras aquel fatídico 13 de noviembre de 2011, cuando Guido Falaschi perdió la vida trágicamente en plena competencia final, Balcarce cerró sus puertas con candado y nunca más volvió a ser utilizado. Para muchos fue el final del histórico y emblemático trazado emplazado sobre las sierras.

Sin embargo, con los años, un grupo empresarial se cargó al hombro el proyecto de remodelación del circuito, con la premisa de volver a colocarlo en la agenda automovilística nacional, algo que finalmente sucederá este fin de semana tras el visto bueno de la CAF de la ACTC.

El regreso tan esperado del Autódromo Juan Manuel Fangio se da en el marco del inicio de la Copa Coronación. La misma comienza con Mariano Werner en lo más alto (31 puntos). Otto Fritzler, Agustín Canapino, Marco Dianda, Diego Azar, y Tobías Martínez comenzarán con 8 unidades. Sin puntos, arrancan Gastón Mazzacane, José Hernán Palazzo, Ignacio Faín, Diego De Carlo, Thomas Abdala y Gustavo Tadei Jr.

La cita contará además con la presencia de los locales Santiago Mangoni (Chevrolet) y Diego Ciantini (Ford), acompañando a dos leyendas como Omar Martínez (Toyota) y José «Bocha» Ciantini (Toyota).