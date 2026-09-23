Un tribunal de Neuquén anuló la absolución de la exintendenta de Las Lajas por el basural a cielo abierto

Un fallo unánime del Tribunal de Impugnación inhabilitó la absolución que beneficiaba a María Angélica Espinosa, ex intendenta de Las Lajas. Los jueces ordenaron realizar un nuevo juicio en la causa donde se la acusa por incumplimiento de los deberes de funcionamiento público y daños.

La decisión dejó sin efecto la absolución dictada por la jueza Bibiana Ojeta en junio pasado. A su vez, se dispuso el reenvío del legajo para la conformación de un nuevo tribunal.

En su sentencia N° 67/2026, los jueces Estefania Sauli, Nazareno Eulogio y Mauricio Macagno respaldaron de manera unánime los planteos del Ministerio Público Fiscal y de la querella.

Luego de revisar las pruebas, concluyeron que la sentencia de primera instancia fue arbitraria y que incorporó una valoración que carece de valor de la prueba producida durante el debate.

Las razones del tribunal para anular la absolución

El fallo del Tribunal de Impugnación desarmó los argumentos con los que se había liberado de culpa a la exintendenta.

En primer lugar, desestimaron que la Fiscalía hubiera violado el derecho de defensa, ya que al revisar las grabaciones de las audiencias comprobaron que la prohibición de abrir basurales a cielo abierto contemplada en la Ley 2648 se informó desde el primer día.

Asimismo, estuvieron en contra de la pretensión de librar a la exintendenta argumentando que solo aplicaba a obras legales, recordando que resulta jurídicamente inviable que una obra ilegal tenga menos controles que una legal y que la Constitución provincial exige evaluar el impacto ambiental de cualquier proyecto que modifique el entorno.

A esto se sumó que durante el debate se probó que la subsecretaría de Ambiente de la Provincia le envió cuatro notas formales (24 de noviembre de 2022, 27 de diciembre de 2022, 15 de marzo de 2023 y 11 de mayo de 2023) a la intendencia exigiendo frenar el arrojado de residuos en el predio de la Ruta 10, advertencias que la municipalidad no respondió.

Por otro lado, el Tribunal de Impugnación entendió que el conocimiento y la voluntad de actuar al margen de la norma quedaron acreditados en la causa.

El elemento determinante fue que, durante el primer año de gestión de Espinosa, el Concejo Deliberante de Las Lajas aprobó la ordenanza de adhesión a la Ley GIRSU. De esta forma, quedó demostrado que la exfuncionaria conocía la prohibición de abrir nuevos vertederos informales y, de igual manera, ordenó abrir un predio sin aval técnico ni ambiental.

La Oficina Judicial deberá fijar una fecha para convocar a un nuevo tribunal que realice el juicio oral desde cero.