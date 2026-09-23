El riesgo país subió a 557 puntos: caen bonos y acciones y se encarece el financiamiento

El panel líder S&P Merval retrocedió 1,2% en la plaza porteña, presionado por las bajas del sector bancario. (Foto: archivo)

Los activos argentinos atravesaron otra jornada en terreno negativo este miércoles, en un escenario de renovada cautela externa que golpeó tanto a los bonos de la deuda como a las acciones en la Bolsa porteña. El riesgo país avanzó un 0,4% y se ubicó en los 557 puntos básicos.

Según los paneles de Rava Bursátil, el indicador que elabora el banco JP Morgan acumula una escalada del 8,8% en lo que va de septiembre. El dato lo mira de cerca el mercado más allá de la plaza financiera: al medir la sobretasa que debe convalidar la Argentina para endeudarse, fija el piso del costo que deben asumir el Estado nacional, provincias emisoras y compañías del sector energético al buscar divisas en el exterior.

Pérdidas de hasta 1,7% en los bonos soberanos

La renta fija en dólares operó con mayoría de bajas, concentradas en los tramos más largos de la curva soberana. El Bonar 2035 (AL35) retrocedió 1,7%, el Bonar 2038 (AE38) cayó 1,4% y el Bonar 2041 (AL41) cedió 1,3%.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 555 Apertura 555 Máximo 557 Mínimo 555 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

En la plaza bajo legislación extranjera, el Global 2035 (GD35) bajó 1,1% y el Global 2046 (GD46) perdió 0,4%. La única excepción de la jornada fue el Global 2030 (GD30), que logró anotar una leve mejora del 0,1%.

Con este desempeño adverso, los títulos de mayor plazo ya acumulan un retroceso de entre el 4% y el 6% a lo largo del mes.

Los bancos lideraron la baja del Merval y los ADRs

En el mercado accionario local, el índice S&P Merval retrocedió 1,2% y finalizó en 2.960.573 unidades. Medido en moneda dura, el panel líder replicó la baja del 1,2% y profundizó su caída mensual al 3%, acumulando un saldo negativo del 7,9% en el balance del año.

El retroceso estuvo motorizado por las entidades bancarias: Banco Supervielle cayó 3%, BBVA 2,6%, Banco Macro 2,5% y Grupo Financiero Galicia 2,3%. Entre los escasos activos en terreno positivo se ubicaron Cresud (+1,3%), Grupo Valores (+0,6%) y la petrolera YPF (+0,2%).

La misma tendencia se replicó en Wall Street con los certificados de empresas argentinas. Los bancos encabezaron las caídas liderados por Supervielle (-3,2%), Macro (-2,7%) y BBVA (-2,7%).

En contraste, el papel de YPF cerró sin variaciones en 53,33 dólares. Pese al freno de la rueda, el sector energético se mantiene como el más rendidor de 2026: el ADR de la petrolera acumula una suba del 47,5% en el año, escoltado por Ternium (+47,3%) y Tenaris (+44,9%). En el otro extremo, Globant se desplomó 46,5% y Supervielle un 35,1%.

Tensión geopolítica global y calma cambiaria

La aversión al riesgo local se acopló al clima de incertidumbre internacional. Analistas de Rava Bursátil destacaron el impacto de las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre una eventual acción militar contra Irán, además de la expectativa en torno a las negociaciones arancelarias y de inteligencia artificial previstas con China.

A contramano de los activos bursátiles, el frente cambiario transitó la rueda con estabilidad. El dólar mayorista operó sin variaciones en $1.514, el oficial minorista se sostuvo en $1.535 y el dólar tarjeta se ubicó en $1.995,50.

En las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó un leve 0,2% hasta los $1.539,26 (con una brecha del 1,7% respecto al mayorista), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mantuvo prácticamente sin cambios en $1.606,04, con un spread del 6,1%.

Más allá del bache de las últimas semanas, el balance anual todavía favorece a los bonos soberanos de menor plazo: el AL29 gana 24,4% en dólares en 2026, el AL30 sube 21,5% y el GD30 avanza 21,1%. A su vez, aun con el rebote a 557 puntos, el riesgo país se sitúa un 2,5% por debajo del nivel con el que comenzó el año.