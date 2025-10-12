Eduardo Domínguez explotó tras el empate de Estudiantes: «De los penales que nos cagaron…»

Eduardo Domínguez protagonizó un momento tenso tras el empate 1-1 entre Estudiantes y Belgrano, en Córdoba, por la fecha 12 del torneo Clausura. El técnico del Pincha, aún molesto por los arbitrajes de las últimas fechas, apuntó contra los periodistas presentes en la conferencia de prensa.

“De los penales que nos cagaron, ni uno”, lanzó el DT en tono elevado mientras se retiraba de la sala, molesto porque nadie le preguntó por las dos jugadas polémicas que su equipo reclamó durante el encuentro.

Eduardo Domínguez explotó en la conferencia de prensa



"¡De los penales ni uno! ¡De los penales que nos cagaron ni uno!"



El DT de #EDLP se mostró muy enojado con la prensa presente en Córdoba por no preguntarle por las jugadas polémicas ante Belgrano.



El clima venía cargado desde el inicio. Después del empate conseguido gracias al gol en contra de Gabriel Compagnucci, Domínguez analizó el partido con autocrítica.

“La sensación es que perdimos dos puntos. No fuimos certeros”. Hasta ese momento, la conferencia transcurría en calma. Sin embargo, al terminar, el entrenador volvió a expresar su enojo con el arbitraje y con el tratamiento mediático de las jugadas discutidas.

La reacción del técnico viene de la fecha anterior, tras el escándalo con Barracas Central. Domínguez había sido una de las voces más críticas del arbitraje, denunciando fallos que perjudicaron a Estudiantes.

En Córdoba, la bronca volvió a aparecer por dos acciones puntuales. La primera fue una falta dentro del área sobre Cristian Medina que el árbitro Brian Ferreira no sancionó ni revisó con el VAR. La segunda, una mano de Julián Mavilla cerca del área, que también pasó inadvertida.