Otra vez Barracas Central: el insólito gol que le anularon a Estudiantes

En un partido caliente y con varias jugadas polémicas, Estudiantes igualó 1 a 1 con Barracas Central en La Plata. Los dos quedaron en la cima de su grupo con 17 puntos en la misma línea que Unión y Boca (líder por diferencia de gol).

La primera jugada discutida fue en el empate de Barracas. El Pincha pidió falta de Facundo Bruera a Facundo Rodríguez antes de que convierta Jhonatan Candia.

La fecha pasada, le anularon un gol a Belgrano contra Barracas por una falta inexistente en ataque. En este caso, el VAR no consideró que haya infracción y convalidó el gol.

La polémica más grande fue en el complemento en lo que pudo ser el 2-1 de Estudiantes. Guido Carrillo, autor del 1-0, se la bajó a Tiago Palacios y el uruguayo anotó pero lo anularon por offside.

El chequeo del VAR en el gol anulado a Estudiantes ante Barracas Central



En la repetición, se ve que el delantero local está en la misma línea que el último defensor. El trazado del VAR no aportó claridad y la jugada dejó muchas dudas.

La gente del Pincha se fue con mucha bronca y cantó contra Chiqui Tapia. El presidente de AFA fue dirigente del club y el estadio lleva su nombre. Actualmente, lo preside su hijo Matías.