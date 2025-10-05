SUSCRIBITE
Futbol Deportes

Otra vez Barracas Central: el insólito gol que le anularon a Estudiantes

Estudiantes empató 1 a 1 con Barracas Central en La Plata en un partido con polémicas. El Pincha reclamó una falta en el gol visitante y le anularon mal un gol por offside

Redacción

Por Redacción

Las líneas que trazó el VAR generaron polémica.

Las líneas que trazó el VAR generaron polémica.

En un partido caliente y con varias jugadas polémicas, Estudiantes igualó 1 a 1 con Barracas Central en La Plata. Los dos quedaron en la cima de su grupo con 17 puntos en la misma línea que Unión y Boca (líder por diferencia de gol).

La primera jugada discutida fue en el empate de Barracas. El Pincha pidió falta de Facundo Bruera a Facundo Rodríguez antes de que convierta Jhonatan Candia.

La fecha pasada, le anularon un gol a Belgrano contra Barracas por una falta inexistente en ataque. En este caso, el VAR no consideró que haya infracción y convalidó el gol.

La polémica más grande fue en el complemento en lo que pudo ser el 2-1 de Estudiantes. Guido Carrillo, autor del 1-0, se la bajó a Tiago Palacios y el uruguayo anotó pero lo anularon por offside.

En la repetición, se ve que el delantero local está en la misma línea que el último defensor. El trazado del VAR no aportó claridad y la jugada dejó muchas dudas.

La gente del Pincha se fue con mucha bronca y cantó contra Chiqui Tapia. El presidente de AFA fue dirigente del club y el estadio lleva su nombre. Actualmente, lo preside su hijo Matías.


Temas

Barracas Central

Chiqui Tapia

Estudiantes de La Plata

En un partido caliente y con varias jugadas polémicas, Estudiantes igualó 1 a 1 con Barracas Central en La Plata. Los dos quedaron en la cima de su grupo con 17 puntos en la misma línea que Unión y Boca (líder por diferencia de gol).

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios