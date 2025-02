Efecto Colapinto en Alpine: el incómodo momento de Jack Doohan en conferencia de prensa

En la antesala de la presentación oficial de la temporada de la Fórmula 1 en Londres, el equipo Alpine vivió momentos de tensión, en especial el piloto australiano, Jack Doohan. Y es que, en conferencia de prensa recibió varias consultas sobre la presión que implica saber que Franco Colapinto es el piloto de reserva del equipo de Enstone.

Con motivo de la Gala F175 Live que se está celebrando este martes en el O2, los pilotos titulares de la escudería se sentaron para conversar con la prensa, y cuando comenzaron las preguntas para Jack Doohan, quien debutó en la carrera de Abu Dhabi en 2024 y acompañará a Pierre Gasly, hubo tensión por las reiteradas consultas sobre Franco Colapinto.

La contratación del argentino, una apuesta personal de Flavio Briatore, se volvió el centro de la conferencia de prensa y en el momento en el que le preguntaron al australiano si es real que tiene seis carreras firmadas a prueba, comenzó la incomodidad. El piloto intentó contestar de la mejor manera posible, pero luego todo cambió “No”, dijo sobre la posibilidad de ser desplazado del monoplaza tras las carreras iniciales.

Luego amplió: «Lo que me han dicho es que (Colapinto) es un piloto reserva y creo que, independientemente de eso, soy uno de los 20 pilotos de Fórmula 1 del mundo y sé que cuando estaba en karting, en Fórmula 3, Fórmula 2, habría hecho cualquier cosa por estar en Fórmula 1 y sacrificarlo todo… Así que no creo que necesariamente si se trata de alguien dentro del equipo, fuera del equipo, cualquiera que esté rindiendo bien, siempre vas a tener presión sobre tus hombros porque estás en un deporte tan despiadado, pero sea cual sea la presión que pueda haber, espero disfrutarla, aceptarla y simplemente disfrutar de mi temporada de Fórmula 1″.

Inmediatamente llegó una pregunta más fuerte para el piloto australiano: si se sentía perjudicado por el hecho de tener a un reserva de 21 años con un contrato de largo plazo esperando su turno: “¿Es eso una pregunta?”, contestó con evidente molestia. Y continuó: “El año pasado yo también fui un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no, no me siento así (perjudicado). Tal vez debería, no sé, realmente no entiendo eso como una pregunta, pero sí, definitivamente no”.

Hubo una pregunta más, en el mismo tono, sobre todo lo que se está publicando sobre Colapinto y en ese punto, el jefe de comunicación de Alpine cortó con firmeza el tema. «Creo que ya hemos tratado los temas de Franco. Pasemos a lo siguiente. Creo que hemos tenido dos, pasemos a otros temas».

“No más preguntas sobre Colapinto, creo que es suficiente, llevamos tres sobre Franco”.



La persona de prensa de Alpine ha evitado que Doohan conteste sobre las supuestas cinco carreras que tiene de contrato con Alpine. BRUTAL. Tensión en el ambiente. pic.twitter.com/DirzyhXJXV — Jorge Peiró (@JPEIR0) February 18, 2025

Si bien en las últimas horas había circulado una versión que la escudería le había pedido a Colapinto que no asista al acto oficial de la Fórmula 1 para evitar que el foco se corra de Gasly y Doohan, los medios llevaron al argentino al centro de la escena y el momento de incomodidad resultó imposible de controlar.

Con información de La Nación