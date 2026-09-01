Efecto Messi: Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

«Va a ser difícil que yo siga, por la decisión de Leo, la suspensión… Sin él será difícil que todo siga funcionando igual. Hablaré con el entrenador para ver qué decisión tomar». La sentencia es de Leandro Paredes y se veía venir. Luego del bombazo que significó el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentino, los integrantes de la «mesa chica» sintieron el impacto. Y varios seguirían su camino.

El volante de Boca afirmó que «la noticia del retiro de Messi fue durísima. Ya lo habíamos hablado con él en los últimos días del Mundial, sabíamos que la final era su último partido».

«El legado va a quedar para siempre, por lo que significa él para nosotros, por no rendirse nunca. Los sueños se persiguen, pero al final, se cumplen. Ese es el legado más grande que nos deja», reflexionó el Nº 5 de la Selección Argentina en los últimos dos Mundiales.

A la partida de Messi hay que sumarle la suspensión por 10 fechas que le aplicó la FIFA, por los incidentes en la final ante España. Aunque la AFA apelará y es muy probable que haya una rebaja, esta situación también hace dudar al volante Xeneize.

Paredes también habló de Boca-Vélez

En la previa del duelo del miércoles entre Boca y Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina, Leandro Paredes transmitió tranquilidad con respecto al arbitraje. «Esperamos que los protagonistas sean los jugadores, no vamos a entrar en el debate. Preparamos el partido para jugarlo de la mejor manera, estamos yendo de menor a mayor», indicó.

Al ser consultado sobre si el conjunto azul y oro es el mejor del país, declaró: «Somos el equipo más grande, tenemos la obligación de hacerlo de la mejor manera, competir de esta manera y creo que lo estamos haciendo muy bien».