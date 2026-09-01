¡Fin de la novela! Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid, que está cerca de cerrar otro argentino mundialista

Punto final para una de las novelas más controversiales del mercado de pases europeo. El argentino Julián Álvarez seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid de España, bajo las órdenes de Diego Simeone.

Descartado el fichaje por el Barcelona, el gran sueño de la Araña, y ante la negativa a la propuesta de Arsenal de Inglaterra, el delantero de la Selección decidió permanecer en el Colchonero por los próximos meses y afrontar su tercer período con el Aleti.

El cordobés volvió a presentarse en el predio madrileño para entrenar junto a sus compañeros de plantel, siendo arropado por el argentino Cristian “Cuti” Romero, una de las incorporaciones, y dispuesto a volver a ocupar su lugar en el equipo que dirige el Cholo.

⚠️🇦🇷🇪🇸 Julián Álvarez en el entrenamiento de hoy, bajo las indicaciones del Cholo Simeone. pic.twitter.com/huofvJwlfW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 1, 2026

Julián se incorporó a la pretemporada del Atlético el 10 de agosto, días después de expresar públicamente su deseo de fichar por el Barcelona. Desde entonces solo disputó un partido, ante el Villarreal, cuando ingresó en el minuto 66 con la bronca de los hinchas en el Metropolitano.

Sin embargo, la situación se encrudeció aún más en los días posteriores. Álvarez se plantó firme en su decisión se abandonar el club y forzar la negociación con Barcelona, generando una ruptura mucho más severa con la dirigencia, que nunca dio el brazo a torcer en ceder al ex River.

Pinchado el plan del Barsa y lejos de prosperar un posible vínculo con Arsenal, el argentino decidió reincorporarse al trabajo grupal y entrenar con normalidad a la espera del duelo ante Athletic Club Bilbao, aunque por el momento apunta a salir desde el banco mientras recupera su mejor ritmo.

¿Más argentinos en Atlético?

Fuertes trascendidos aseguran que Diego Simeone pidió a la dirigencia colchonera la necesidad de reforzar el lateral izquierdo, para lo cual apareció en carpeta el nombre del argentino Nicolás Tagliafico.

A horas del cierre del mercado de pases europeo, y si bien el defensor tenía avanzado un acuerdo con Juventus, Atlético fue a la carga y se metió en la negociación por argentino, aprovechando que el club italiano todavía no pudo desprenderse de Juan Cabal.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el futbolista ya dio visto bueno tanto para jugar en Atlético de Madrid como en la Juventus, por lo que ahora su futuro dependerá del arreglo entre los clubes, teniendo en cuenta quién realizará la mejor oferta para comprar su pase.