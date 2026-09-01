Corte de agua en Roca este martes 1 de septiembre: qué sectores afectará

Las autoridades de Aguas Rionegrinas informaron durante la mañana de este martes 1 de septiembre sobre un corte del servicio de agua, que afectará a barrios de Roca por varias horas.

La causa de la intervención se debe a una rotura en el acueducto principal en pleno centro de la ciudad. Conocé que sectores abarcará.

Corte de agua en Roca: ¿a qué barrios afecta?

El corte de agua de este martes 1 de septiembre afecta a la zona baja de Roca, específicamente los barrios ubicados al sur del Canal Principal de Riego y al noreste de la intersección de Gelonch y Maipú.

Hasta el momento, la empresa no confirmó el horario de reanudación del servicio.

Si bien el daño ocurrió en pleno centro de la ciudad, la intervención del servicio afectará a diversos sectores. Específicamente, el corte de agua en Roca afecta a los vecinos de los barrios

Zona sur del canal principal

Intersección entre Gelonch y Maipú

Barrio Stefenelli

Supe

260 viviendas

Barrio Malvinas

Corte de agua en Roca: algunas recomendaciones para cuidar el suministro

En situaciones donde el servicio de agua se encuentra cortado o restringido, debemos priorizar algunas acciones. Estas son: