Corte de agua en Roca este martes 1 de septiembre: qué sectores afectará
Aguas Rionegrinas informó sobre un corte de agua en Roca este martes 1 de septiembre. Qué partes de la ciudad afecta.
Las autoridades de Aguas Rionegrinas informaron durante la mañana de este martes 1 de septiembre sobre un corte del servicio de agua, que afectará a barrios de Roca por varias horas.
La causa de la intervención se debe a una rotura en el acueducto principal en pleno centro de la ciudad. Conocé que sectores abarcará.
Corte de agua en Roca: ¿a qué barrios afecta?
El corte de agua de este martes 1 de septiembre afecta a la zona baja de Roca, específicamente los barrios ubicados al sur del Canal Principal de Riego y al noreste de la intersección de Gelonch y Maipú.
Hasta el momento, la empresa no confirmó el horario de reanudación del servicio.
Si bien el daño ocurrió en pleno centro de la ciudad, la intervención del servicio afectará a diversos sectores. Específicamente, el corte de agua en Roca afecta a los vecinos de los barrios
- Zona sur del canal principal
- Intersección entre Gelonch y Maipú
- Barrio Stefenelli
- Supe
- 260 viviendas
- Barrio Malvinas
Corte de agua en Roca: algunas recomendaciones para cuidar el suministro
En situaciones donde el servicio de agua se encuentra cortado o restringido, debemos priorizar algunas acciones. Estas son:
- Hacer un uso racional del recurso: utilizar agua en acciones primordiales para que la misma dure lo más posible. Evitar acciones que ocasionen el derroche de agua
- Almacenar agua: si no sabemos el horario en el que volverá a funcionar el servicio, lo más recomendable es juntar agua en baldes y recipientes hasta que el agua se corte por completo.
- Beber solo lo necesario: limitar la cantidad de agua que se consuma. En caso de que la misma se termine, buscar alternativas, como por ejemplo comprar agua
Comentarios