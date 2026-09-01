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Corte de agua en Roca este martes 1 de septiembre: qué sectores afectará

Aguas Rionegrinas informó sobre un corte de agua en Roca este martes 1 de septiembre. Qué partes de la ciudad afecta.

Redacción

Por Redacción

Corte de agua en Roca.

Corte de agua en Roca.

Las autoridades de Aguas Rionegrinas informaron durante la mañana de este martes 1 de septiembre sobre un corte del servicio de agua, que afectará a barrios de Roca por varias horas.

La causa de la intervención se debe a una rotura en el acueducto principal en pleno centro de la ciudad. Conocé que sectores abarcará.

Corte de agua en Roca: ¿a qué barrios afecta?

El corte de agua de este martes 1 de septiembre afecta a la zona baja de Roca, específicamente los barrios ubicados al sur del Canal Principal de Riego y al noreste de la intersección de Gelonch y Maipú.

Hasta el momento, la empresa no confirmó el horario de reanudación del servicio.

Si bien el daño ocurrió en pleno centro de la ciudad, la intervención del servicio afectará a diversos sectores. Específicamente, el corte de agua en Roca afecta a los vecinos de los barrios

  • Zona sur del canal principal
  • Intersección entre Gelonch y Maipú
  • Barrio Stefenelli
  • Supe
  • 260 viviendas
  • Barrio Malvinas

Corte de agua en Roca: algunas recomendaciones para cuidar el suministro

En situaciones donde el servicio de agua se encuentra cortado o restringido, debemos priorizar algunas acciones. Estas son:

  • Hacer un uso racional del recurso: utilizar agua en acciones primordiales para que la misma dure lo más posible. Evitar acciones que ocasionen el derroche de agua
  • Almacenar agua: si no sabemos el horario en el que volverá a funcionar el servicio, lo más recomendable es juntar agua en baldes y recipientes hasta que el agua se corte por completo.
  • Beber solo lo necesario: limitar la cantidad de agua que se consuma. En caso de que la misma se termine, buscar alternativas, como por ejemplo comprar agua


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