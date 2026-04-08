El análisis de Úbeda tras el triunfo de Boca: de la lección de Russo al golazo de Paredes

Claudio Úbeda se mostró conforme con la actuación de su equipo en el inicio de la Copa Libertadores. Boca se impuso 2-1 ante Universidad Católica, en Chile, en la primera fecha de la fase de grupos y en conferencia de prensa, el técnico aseguró que pudieron jugar «bajo presión» y llenó de elogios a Leandro Paredes.

La conferencia de prensa arrancó sensible porque Sifón recordó a Miguel Ángel Russo. «En momentos importantes aprendí de Miguel Russo, de ponerse duro, cambiando rápido de fase defensiva a ofensiva... La verdad es que estamos contentos con el resultado. Encontramos el gol rápido, salimos jugando cada vez que pudimos. Fue un típico partido de Copa Libertadores, friccionado, con conflictos, pero lo supimos cerrar bien, pese al gol de ellos cerca del final«.

«No sé si fue el mejor partido de Boca, pero es importante por ser el debut en la Libertadores. Hubo partidos donde jugamos bien, ahora supimos jugar bajo presión. Jugamos con pelota alta cuando hizo falta, fuimos inteligentes en distintos aspectos, quedando siempre bien posicionados, parados. Creo que la victoria fue justa y estamos bien, pero esto recién empieza», afirmó.

"ENCONTRAMOS EL GOL RÁPIDO Y JUGAMOS BIEN"



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Luego al ser consultado por el rendimiento de Leandro Paredes, el DT xeneize lo llenó de elogios. «Sabía que Católica iba a intentar presionar a Paredes, para no dejarlo jugar libre, pero igual hizo un partido extraordinario. Igual resalto el encuentro sucio de Ascacibar y Delgado para limpiar espacios y que Paredes pueda estar de frente y lucirse jugando para adelante. Hizo un partido bárbaro», resaltó.

"HIZO UN PARTIDO EXTRAORDINARIO". Ubeda se deshizo en elogios para Leandro Paredes, quién marcó un golazo para el triunfo de Boca ante la U Católica.



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También explicó los cambios que realizó en el complemento. «Merentiel ya tenía un dolor en el entretiempo y por eso fue el primero que salió. Bareiro también luego estaba cansado. Tuvimos unos contragolpes concretos para haberlo liquidado, como la chance de Ascacibar en el primer tiempo, para haber metido algún gol más, igual salió todo bien. El ingreso de Ander (Herrera) fue para tratar de tener más control de la pelota, buscando sostener el resultado con el balón y no meternos atrás«, agregó.

Respecto a su rival, el técnico valoró al conjunto chileno. «Católica es un equipo grande y buscó el descuento y después el empate, usando a los volantes externos por fuera. En fin, probamos con cambios que quisimos que fueron positivos», comentó.

Por su parte, se refirió al rendimiento del juvenil Tomás Aranda. «Buscamos protegerlo, no sobredimensionar. Ojalá que sea el mejor jugador del mundo, pero vamos de a poco; sus compañeros lo sostienen y ayudan mucho. Él tiene desequilibrio en el uno contra uno y también sacrificio. Vamos a seguir ayudándolo para que siga creciendo.»

Por último, resaltó que los jugadores deben tener confianza para crecer y ganar. «Es lo que más ayuda para Boca. Llevamos nueve partidos seguidos sin perder y es importante para nosotros. Esto sigue generando confianza. Bareiro siempre está preparado en el área y es importante que el 9 haga goles en un equipo que intenta siempre ser protagonista», finalizó.

Los próximos compromisos de Boca Juniors

Tras la victoria en Santiago, Boca llega en buena forma al clásico de este sábado desde las 19:30 contra Independiente en la Bombonera por la fecha 14 del torneo Apertura.

Luego de ese encuentro, deberá recibir el martes a partir de las 21 a Barcelona de Ecuador como local por la Libertadores y el domingo 19 de abril chocará con River Plate en el Monumental.