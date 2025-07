El anuncio que hizo Inter Miami sobre Rodrigo De Paul a horas del partido por la Leagues Cup

Rodrigo de Paul recibió su permiso de trabajo en Estados Unidos y podría hacer su debut esta misma noche en el Inter Miami, en el partido ante el Atlas de México por el debut en la Leagues Cup.

“De Paul ya está disponible para debutar con el Inter Miami CF esta noche ”, publicaron en las redes sociales del equipo que dirige Javier Mascherano y que tiene a Lionel Messi como gran figura.

En un comunicado publicado en su página web, desde el Inter Miami confirmaron que el mediocampista campeón del mundo «ha recibido autorización para encender sus motores y pisar el campo del Chase Stadium por primera vez tras recibir su Visa P-1 y su ITC».

Leagues Cup night 🏆⚽️



De Paul is now available to make his Inter Miami CF debut tonight ⏳



