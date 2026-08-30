El argentino Marco Morelli se recuperó en Aragón y sumó su cuarto podio en Moto 3

Reuters. El argentino se afianza como uno de los mejores del certamen.

Ratificando su gran momento en el campeonato mundial de motociclismo, el argentino Marco Morelli (KTM) consiguió hoy su cuarto podio en Moto 3, telonera del Moto GP, tras arribar tercero en el Gran Premio de Aragón, decimotercer capítulo de la temporada.

El joven piloto del equipo Aspar Team, que largó segundo, prevaleció en los metros finales luego de una tremenda batalla, logrando de esa forma quitarse la espina de lo ocurrido semanas atrás en Silverstone (Inglaterra), donde había sido 16° tras un fin de semana para el olvido.

El corredor de 19 años, nacido en España pero de padre argentino, pasó más de la mitad de la carrera en el cuarto puesto, expecatante y administrando el ritmo para encarar el final con un plus para poder atacar, cosa que finalmente ocurrió.

A cuatro giros del final, Morelli fue al ataque y llegó a colocarse segundo, pero en pocos metros cayó el cuarto lugar. No obstante, con el paso de las vueltas, Álvaro Carpe (KTM) acusó el desgaste y no aguantó la presión del argentino, que avanzó al 3° puesto y allí se mantuvo hasta el banderazo a cuadros, detrás de Máximo Quiles (KTM) y David Almansa (KTM), primero y segundo, respectivamente.

«Fue superdifícil, muy duro por la pelea y por el ritmo. Máximo hizo un gran trabajo. Durante toda la temporada él ha tenido siempre un poquito más, pero bueno, estoy feliz. Venía de un fin de semana realmente difícil en Silverstone, así que está bueno este podio. Y este fin de semana me ha servido para recuperar motivación, incentivos, para poder manejar como quiero«, comentó el Gladiador.

Para Morelli fue el cuarto podio en el año. Los anteriores ocurrieron en Brasil, en España (fue reclasificado tercero 40 días después) y en Países Bajos.

¡Volvió Quiles para ganar en Aragón! 🔙



El líder del campeonato la trabajó y se lleva los 25 puntos en la cita española, con Almansa y Morelli detrás. 👏



🖥️Sigue todo el MotoGP en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/57h8a78INT August 30, 2026

El otro argentino que aceleró hoy en Aragón fue Valentín Perrone (KTM), que venía de subir al podio en Silverstone. Más allá de una carrera plagada de alternativas, se las ingenió para cruzar la meta en el 8° puesto y sumar otro Top 10 en la temporada.

Perrone largó noveno y se mantuvo inmerso en una áspera lucha en la mitad de pelotón, incluyendo un toque con su compañero de equipo Rico Salmela que lo obligó a devolverle la posición para no ser penalizado. No obstante ello, y una investigación de los comisarios por otro toque con el finés, el piloto del Tech3 pudo cerrar una buena carrera.

Cumplidas 13 carreras, Moreli suma 131 puntos y marcha quinto en el campeonato, a 28 del segundo, Carpe, y a 125 del líder, Quiles, que acumula 256 puntos. Perrone, por su parte, alcanzó 103 puntos y trepó al 6° puesto. La próxima cita del Mundial de Moto3 será el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Misano, del 11 al 13 de septiembre.