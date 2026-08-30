Respaldo clave en Estados Unidos: Luis Caputo expone en el G20 y busca blindar el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, desembarcó en Asheville, Carolina del Norte, para encabezar la comitiva argentina en la cumbre de jefes de Finanzas del G20. En un foro convulsionado por las crecientes sanciones a Irán y la guerra comercial de aranceles impulsada por Donald Trump, la Misión Argentina busca ratificar su alineamiento político con la Casa Blanca y mantener con vida las metas acordadas con el FMI.

El Palacio de Hacienda acude a la cita con un objetivo prioritario: defender la estabilidad macroeconómica argentina como modelo de crecimiento y contener el impacto de las variables sociales que monitorea Washington.

Cumbres reservadas: el eje Bessent y la lupa de Kristalina Georgieva

La agenda del titular del Palacio de Hacienda contempla reuniones bilaterales del más alto nivel político y financiero en suelo norteamericano. Caputo mantendrá un mano a mano con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, figura clave que rescató el programa económico argentino en momentos de tensión y que actúa como nexo directo con la administración republicana.

En la misma línea, se prevé un encuentro formal con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, acompañada por la vocera Julie Kozack.

Aunque la Argentina viene cumpliendo los compromisos de emisión monetaria, acumulación de reservas y superávit fiscal, el staff técnico del Fondo profundizará el monitoreo sobre la caída en la recaudación y el avance de la mora crediticia en las familias.

La comitiva oficial y la defensa del modelo en el panel global

Junto a Luis Caputo, la delegación económica nacional en el G20 está integrada por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

Durante su intervención en el panel sobre crecimiento global, el ministro disertará sobre el ordenamiento de las variables fiscales argentinas frente a un contexto internacional volátil.

En paralelo, la cumbre conducida por Bessent estará marcada por la ofensiva de Washington para estrangular la economía del régimen de Irán y el impacto de los aranceles estadounidenses sobre el comercio exterior, un esquema donde la Argentina logró amortiguar el impacto tarifario y obtener cupos adicionales para la exportación de carne.