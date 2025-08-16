El Aston Villa empató sin Dibu Martínez en su estreno en la Premier League: el motivo de la ausencia

Dibu Martínez quedó fuera de la nómina de convocados para el estreno de Aston Villa en la Premier League.

El argentino Dibu Martínez no formó parte del debut de Aston Villa en la nueva temporada de la Premier League y generó sorpresa entre los hinchas. Los Villanos igualaron 0-0 con Newcastle en Villa Park, sin su arquero titular. El marplatense ni siquiera en el banco de suplentes.

La ausencia de Dibu Martínez no estuvo vinculada a una lesión ni a una decisión táctica, sino a una sanción que arrastraba desde la campaña pasada. En la última fecha de la Premier, frente al Manchester United, Martínez fue expulsado por derribar a Rasmus Højlund fuera del área en una ocasión manifiesta de gol. Fue la primera tarjeta roja en la carrera del arquero argentino, que dejó a su equipo con diez jugadores y complicó las aspiraciones de clasificación a la Champions League.

Por esa acción, el Comité de Competición de la liga inglesa resolvió suspenderlo por una fecha, lo que lo dejó automáticamente fuera del estreno de la temporada. En su lugar debutó el neerlandés Marco Bizot, una de las incorporaciones del mercado de pases.

En las semanas previas al arranque, crecieron las especulaciones sobre una posible salida del Dibu, lo que alimentó rumores tras su ausencia en la convocatoria inicial. Sin embargo, desde el entorno del arquero y del club aclararon que no existen ofertas que satisfagan las pretensiones de Aston Villa. De esta manera, su futuro inmediato continúa ligado a la institución de Birmingham.

El reglamento de la Premier establece suspensiones de una a tres fechas según la gravedad de la falta. En este caso, Martínez solo deberá cumplir una jornada y podrá regresar en la segunda fecha, cuando el Aston enfrente a Brentford.

Más allá de la incorporación de Bizot y del joven turco Yasin Ozcan para reforzar la competencia bajo los tres palos, Martínez sigue siendo considerado una pieza fundamental del plantel que afrontará la Premier League y la Europa League en esta temporada.