Boca, con el cipoleño Simoni, va por la final del Torneo Proyección ante Gimnasia: formaciones, hora y TV

Valentino Simoni será titular e irá en busca de su quinto título en la reserva Xeneize.

Este miércoles, en el Estadio Florencio Sola, Boca y Gimnasia se miden por la final del Torneo Proyección, a partir de las 19:30.

El Xeneize viene de eliminar a River por 2-0 como local, con un doblete de Iker Zufiaurre, mientras que el Lobo goleó 4-0 a Argentinos Juniors, con tres goles de Jorge de Asís (recientemente estuvo en el banco de Primera ante Barracas) y uno de Juan Cruz Cortazzo.

Boca terminó puntero en la Zona A, con 33 puntos en 16 jornadas. Por su parte, Gimnasia de La Plata sumó 29 puntos y finalizó en el tercer puesto.

El cipoleño Valentino Simoni es el segundo jugador con más presencias de la Reserva de Boca en el siglo XXI: acumula 95 partidos, 23 goles (cuarto máximo anotador del club en la categoría durante este siglo) y cuatro títulos.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Tomás Aranda; Leonel Flores, Valentino Simoni y Juan Cruz Payal. DT: Mariano Herrón.

Gimnasia: Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Santino López García, Diego Mastrángelo, Santiago Villarreal; Cayetano Bolzán y Jorge de Asís. DT: Ricardo Kuzemka.

Hora: 19:30

Estadio: Florencio Sola

TV: ESPN