La inflación de abril 2026 tendrá una desaleceración según las consultoras: prevén que sea debajo del 3%

Distintas estimaciones de consultoras confirmaron la desaceleración para el cuarto mes del año, por lo que se prevé que la tasa de inflación registre una baja y retome el sendero iniciado con el 2% adelante.

El último dato oficial del Indec dejó un sabor amargo puertas adentro del Gobierno. Sumado a los escándalos que envuelven a Manuel Adorni, la aceleración por décimo mes consecutivo de la inflación impactó de lleno en la cúpula oficialista.

El 3,4% de marzo, una cifra de inflación que aseguran bajará

El 3,4% que registró el Indec no estaba en los planes de ningún alfil libertario. “Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, había dicho el presidente Javier Milei durante su paso por AmCham.

Ante la suba en marzo atribuyeron esos factores, principalmente, a los efectos de la guerra en Medio Oriente, sobre todo en el precio del petróleo y su pass-through a la economía.

“Hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte”, decía Luis Caputo al ser consultado sobre la escalonada inflacionaria.

Se frenó la escalada de la inflación, según consultoras

Lo cierto es que, de cara a abril, se confirmó una desaceleración en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así lo detallaron varias consultoras privadas. El dato oficial se conocerá el próximo jueves 14 de mayo, a las 16.

El informe de EcoGo proyectó una inflación del 2,5% para el cuarto mes. En la práctica, esto significa una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).

Entre los componentes que más apretaron al índice destacaron los estacionales (2,7%), donde las frutas y el rubro indumentaria traccionaron al alza con una variación de 4,9% y 4% respectivamente.

Para alimentos y bebidas el número fue del 2,1% (+0,2 p.p. respecto a marzo). Desde la consultora destacaron que la dinámica “sugiere un proceso de consolidación en los precios de la canasta básica, aunque su evolución sigue siendo el foco principal de atención para el índice general, dado que es el rubro con mayor peso relativo en el consumo de los hogares”.

El rubro de indumentaria se posicionó como la categoría con mayor variación de abril, al registrar un incremento del 4%, dado el fenómeno de estacionalidad producto del cambio de temporada y el lanzamiento de la nueva colección.

El último informe de la consultora LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubicó el aumento de los bienes básicos en 1,7%.

Mientras que el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril.

Desde Libertad y Progreso (LyP) estimaron un IPC del 2,4% y explicaron los motivos de la desaceleración: “La finalización total del efecto passthrough, producto de la devaluación en la época preelectoral, y el pasaje del shock transitorio a los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente”.

Señalan, además, que la merma estuvo impulsada por la moderación en alimentos y bebidas no alcohólicas (2,7%) e indumentaria (3,1%), al tiempo que aportaron 0,6 y -0,3 p.p. respectivamente.

A su vez, la estacionalidad de marzo “dejó de pegar” en educación, aunque el transporte “subió sustancialmente a lo largo del mes, pasando de 5,7% en marzo a 7,4% en abril, pero con una tendencia decreciente a lo largo de las semanas”.

En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.

Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos que han contribuido a mantener los precios en la zona del 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.

Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”.

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, agregaron.

Inflación: las proyecciones de lo que ocurrirá en mayo 2026

De cara al quinto mes, el Gobierno anunció una serie de aumentos en distintos rubros y servicios. También habrá una suba en las cuotas de las empresas de medicina prepaga (entre 3% y 3,9%) y un incremento superior al 32% interanual para los alquileres.

“La dinámica inflacionaria se asienta sobre un piso condicionado por los ajustes en transporte y precios regulados, que imponen una rigidez estructural a la desaceleración de corto plazo”, indicaron desde EcoGo.

En la misma línea, LyP pronosticó una tasa de inflación que pueda comenzar con uno. “En línea con la política monetaria restrictiva del Banco Central y la estabilidad cambiaria, esperamos que el sendero de desinflación se profundice en mayo”.

El precio del petróleo internacional se mantuvo en torno a los US$ 100 por barril desde el congelamiento de precios. Ante esto, el director de C&T, Camilo Tiscornia, afirmó que “no debería haber un gran impacto” de los combustibles sobre el IPC de abril.

“Si se mantiene así, por el momento no parece que tuviera mucho impacto para mayo”, detalló.

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