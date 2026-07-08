El británico Arthur Fery dio otro batacazo y quiere seguir soñando en Wimbledon

Ante su gente y rompiendo todos los pronósticos, el joven tenista británico Arthur Fery tuvo hoy otra memorable actuación en el All England Club de Londres, venciendo a uno de los grandes favoritos y logrando el pase a las semifinales de Wimbledon.

El actual 114° del ranking mundial, que recibió una invitación especial para participar en el torneo, dejó en el camino al italiano Flavio Cobolli, 9° del escalafón, venciéndolo con autoridad con parciales de 6-4, 7-6 y 6-0, en poco más de dos horas de partido.

Poco pudo hacer el reciente finalista en Roland Garros para hacerle frente a la contundencia del tenista local, cuyo contundente y eficaz servicio resultó un arma letal para encaminarse al indiscutido triunfo.

The moment. The celebration. The noise.



Arthur Fery is a Wimbledon semi-finalist. pic.twitter.com/ObXayNhdMD — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026

La de hoy fue otra épica victoria para Fery, la gran sorpresa del certamen, que días atrás había frustrado las chances de otro gran jugador del circuito, el experimentado búlgaro Grigor Dimitrov, pupilo del argentino David Nalbandian.

El próximo, el tenista de 23 años, primer jugador británico en recibir Wild Card y alcanzar las semifinales de Wimbledon, tendrá otro duro desafío: el alemán Alexander Zverev, 3° del mundo y reciente campeón en el Abierto de Francia.

Sascha, 2° máximo favorito al título ante la ausencia del español Carlos Alcaraz, derrotó al estadounidense Taylor Fritz (7°) por 6-4, 6-4 y 6-2, rompió su racha adversa ante el norteamericano y logró su primera clasificación a semifinales en Londres.