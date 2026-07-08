Neuquén prepara un mega desfile para celebrar el 9 de julio: a qué hora empieza y cómo serán los cortes este jueves

La ciudad de Neuquén se prepara para vivir una de las jornadas más convocantes del año. Este jueves 9 de julio de 2026, la provincia conmemorará el Día de la Independencia con un imponente desfile cívico-militar que desplegará a cientos de instituciones sobre el asfalto céntrico. El gobernador Rolando Figueroa encomendó la organización del evento a la Fundación BPN, en un trabajo coordinado junto al municipio capitalino para blindar la logística urbana.

La cita central será frente al cenotafio de Malvinas y la convocatoria es abierta a todas las familias de la región, a quienes se les pidió asistir con banderas, escarapelas o camisetas argentinas para vestir el centro capitalino de celeste y blanco.

Horarios y cronograma: a qué hora empieza el desfile

La organización diseñó un esquema ágil para que las familias puedan disfrutar de la tarde sin sufrir las bajas temperaturas del invierno valletano. El cronograma oficial se estructuró de la siguiente manera:

14:30 – Concentración oficial: inicio de las actividades comunitarias sobre la avenida Mitre al 200 .

inicio de las actividades comunitarias sobre la . 15:00 – Pitazo de largada: comienzo formal del desfile cívico-militar.

comienzo formal del desfile cívico-militar. Cierre de jornada: gran peña folclórica familiar con baile popular en las inmediaciones del palco central.

Chocolate caliente, juegos del Ejército y agrupaciones gauchas

El evento patrio contará con atractivos pensados especialmente para los más chicos y los amantes de las tradiciones. La Brigada de Montaña VI del Ejército Argentino montará un dispositivo recreativo con juegos y actividades interactivas para entretener a los niños durante la tarde.

Además, se distribuirá el clásico chocolate caliente elaborado por las cocinas de campaña militares para mitigar el frío. El despliegue de las columnas incluirá el paso de las escuelas de la ciudad, los centros de Veteranos y Héroes de Malvinas, la Policía de la Provincia y un cierre a puro galope a cargo de las agrupaciones gauchas y jinetes de la zona.

Cortes de calles y colectivos: la logística del centro neuquino

Debido a la magnitud del desfile, las áreas de Tránsito del municipio y la Provincia implementarán un estricto esquema de cortes de calles en el cuadrante que rodea a la avenida Mitre. Los desvíos comenzarán desde las primeras horas de la mañana del jueves para permitir el armado de palcos y vallas.

Asimismo, se modificará de forma temporal el recorrido y las frecuencias de las líneas del sistema COLE que circulan habitualmente por la zona afectada. Las autoridades locales recomendaron a los automovilistas evitar el casco céntrico y prestar atención a los inspectores apostados en los desvíos.

Para quienes no puedan asistir, la ceremonia se transmitirá en vivo y en directo para toda la provincia a través del canal oficial de YouTube de RTN.