Homicidio de Agustín Flores en Cipolletti: cayó un segundo sospechoso y quedó con preventiva

La fiscalía solicitó que no se difundan datos o imágenes que permitan identificar al acusado porque aún restan medidas de prueba.

La Justicia de Cipolletti formuló cargos este lunes a un segundo joven por el homicidio de Agustín Flores, ocurrido el 26 de junio en el barrio Villarino. La jueza de Garantías Agustina Bagniole dispuso su prisión preventiva por cuatro meses como presunto coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Durante la audiencia, los fiscales Diego Vázquez y Santiago Márquez Gauna sostuvieron que el ataque ocurrió cerca de la 1:10 en la esquina de Jorge Newbery y Antonio Turrín. Según la acusación, el imputado llegó al lugar junto a otro joven en una motocicleta y ambos descendieron tras acordar previamente la distribución de tareas.

La hipótesis fiscal

La investigación preliminar indica que los dos avanzaron a pie y que uno de ellos efectuó al menos 15 disparos de manera temeraria contra un grupo de personas con un arma de guerra no autorizada. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Flores, de 20 años, provocándole heridas fatales. Tras el ataque, ambos escaparon en la motocicleta.

Como sustento de la imputación, la fiscalía presentó testimonios de familiares, allegados y testigos presenciales, además de informes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Criminalística y de los efectivos intervinientes. También incorporó los resultados de allanamientos, constancias médicas y el informe preliminar de autopsia.

Cuatro meses para investigar

El defensor Iván Chelia no objetó la formulación de cargos ni la medida cautelar, aunque indicó que trabaja en una teoría del caso distinta y solicitó el traslado de su asistido a una unidad penitenciaria fuera de la ciudad.

Al resolver, la jueza entendió que se encontraban reunidos los requisitos legales para avanzar con la investigación y fijó un plazo de cuatro meses para su desarrollo. El 29 de junio ya había sido imputado otro joven, señalado por la fiscalía como el presunto autor de los disparos.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, se resolvió restringir a los medios de comunicación y periodísticos la difusión de imágenes del imputado dado a que restan medidas de prueba a realizar.