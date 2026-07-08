Vacaciones de invierno en Neuquén: el BPN lanzó un programa de beneficios para impulsar el turismo

De cara al comienzo de la temporada invernal, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) presentó un programa de beneficios y facilidades de pago destinado a incentivar el turismo provincial.

Las medidas, diseñadas en conjunto con el Ministerio de Turismo provincial y Neuquentur, abarcan financiación en pases de esquí, alojamiento, gastronomía, transporte y combustibles.

En la presentación estuvo presente el gobernador, Rolando Figueroa, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Estevez, el presidente del Banco Provincia del Neuquén, Gabriel Bosco, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, el presidente de Neuquén Tur, Gustavo Frondescapiet, el presidente de GP, Guillermo Sabasta, y el presidente de la Fundación Tierras Patagónicas, Maximiliano Knüll.

«Trabajar para que los neuquinos conozcan cada rincón de la provincia»

«Trabajamos para que nuestra principal industria hoy pueda generar impactos favorables en los números, pero eso hay que redistribuirlo. Y la redistribución, sin lugar a dudas, donde más nos queremos focalizar es a través del turismo«, sostuvo Figueroa.

Detalló distintos proyectos que se están desarrollando en la provincia para favorecer el turismo como la ejecución de rutas, pasos internacionales, licencias para nuevos hospedajes y financiamiento para cañones de nieve.

«Vamos a lanzar unas promociones para todos los clientes pensando que es muy importante que conozcan y visiten nuestra provincia, los muy lindos lugares en cada punto de la provincia», aseguró Bosco.

Por su parte, Estevez explicó: «Apuntar al turismo de cercanía es sumamente necesario porque termina generando este movimiento turístico más importante y siempre vamos a trabajar para que los neuquinos conozcan cada rincón de la provincia».

Durante la presentación, el gobierno provincial firmó un convenio con la empresa Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y con la Fundación Tierras Patagónicas para el desarrollo de un programa de senderismo.

«Terminada la temporada de invierno vamos a estar lanzando el Programa Sendas Neuquinas. Somos una de las provincias con más senderos y recorridos turísticos, y necesitamos el acompañamiento de quienes viven en esas comunidades», precisó la ministra.

Agregó que este proyecto se realizará en asociación con la comunidad mapuche Atreuco, que se encuentra a 28 kilómetros de Junín de los Andes.

Programa Beneficios del BPN: cuáles son los descuentos

Para las vacaciones de invierno, la BPN ofrece financiación que abarca diferentes rubros turísticos.

Clases de esquí, pases a los centros provinciales y alquiler de equipos desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre:

Tarjeta Confiable: Hasta 12 cuotas sin interés, todos los días.

Hasta 12 cuotas sin interés, todos los días. Tarjetas Visa y Mastercard BPN: Hasta 6 cuotas sin interés, todos los días

Alojamiento en diversos puntos de la provincia:

Hoteles del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN): se extendieron a todos los días los beneficios con las tarjetas Confiable, Visa y Mastercard.

se extendieron a todos los días los beneficios con las tarjetas Confiable, Visa y Mastercard. Hosterías de Neuquentur: de jueves a domingos, se habilitan opciones de cuotas sin interés para alojamiento.

de jueves a domingos, se habilitan opciones de cuotas sin interés para alojamiento. Comercios adheridos: los rubros incluidos en el club de beneficios del banco ofrecen 6 cuotas sin interés todos los días con Confiable, Visa y Mastercard. Desde la entidad se invitó a los comercios de gastronomía y hotelería a sumarse a la campaña.

Combustible y transporte:

Combustible (Club de Beneficios): 25% de ahorro los martes.

25% de ahorro los martes. Combustible (YPF): Los miércoles y sábados se aplica un 10% de descuento con tarjetas Visa y Mastercard, con un tope de reintegro de hasta $20.000 .

Los con tarjetas Visa y Mastercard, . Cabify: 50% de descuento en los primeros cinco viajes para quienes utilicen el servicio de transporte.

para quienes utilicen el servicio de transporte. Aerolíneas Argentinas: Para los turistas que viajen desde otros puntos del país, se encuentra disponible una promoción de hasta 3 cuotas sin interés, cuyos detalles pueden consultarse en el sitio web de la aerolínea.

«Batimos récord en conectividad en el aeropuerto de San Martín de los Andes y en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén con 180 vuelos semanales«, contó Esteves.

Gastronomía