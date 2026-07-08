Crimen en Añelo: identificaron al hombre asesinado fuera de un pub y la autopsia reveló la causa de muerte

Horas después de confirmarse el violento ataque con un arma blanca que terminó con la vida de un hombre en Añelo, se conoció la identidad de la víctima y los detalles de cómo seguirá la investigación. El hecho se dio el martes en cercanía de un pub. Fuentes de la investigación revelaron que se trata de Jonathan Pintos, un hombre de 30 años.

Tras el hecho, la fiscal del caso Eugenia Titanti dispuso la detención formal de un hombre que permanecía demorado como el principal sospechoso del homicidio.

En un trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén, se confirmó que mañana jueves se solicitará la audiencia ante la Oficina Judicial para realizar la correspondiente formulación de cargos.

¿Qué reveló la autopsia?

El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense arrojó luz sobre la mecánica del crimen. Según la documentación recibida por la fiscalía este miércoles, Pintos falleció como consecuencia de una intensa hemorragia generada por una herida de arma blanca en la zona del tórax, lesión que le provocó la muerte casi en el acto.

Una discusión que terminó en tragedia

El violento episodio se registró el martes por la noche, alrededor de las 23:30, en un local comercial ubicado en la intersección de las calles 1 y 13 de la localidad de Añelo.

Si bien los motivos que originaron el enfrentamiento todavía son materia de investigación, el conflicto escaló rápidamente de las agresiones verbales a las físicas en el interior del pub. En medio del tumulto, el agresor extrajo un arma blanca e hirió de gravedad a Pintos en el pecho.

Actualmente, la fiscalía trabaja en la recolección de testimonios y el análisis de evidencias para esclarecer los detalles de cómo se inició la disputa y determinar el grado de responsabilidad del único detenido por el homicidio que sacudió a la ciudad corazón de Vaca Muerta.