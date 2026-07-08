ARA San Juan: condenaron a un exjefe naval y absolvieron a otros tres imputados por el hundimiento

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó la sentencia definitiva en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan: el excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que el excontralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Alonso y el excapitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos.

ARA San Juan: condenan a un exjefe naval y absuelven a otros tres imputados

Luego de un debate oral que duró más de cuatro meses con 30 audiencias llevadas a cabo, la resolución judicial determinó que Villamide fue hallado culpable por el delito de estrago culposo, pero al ser una pena menor, no irá a la cárcel de manera efectiva.

Por otra parte, y después de que se evaluaran las responsabilidades penales en la planificación y mantenimiento de la nave que implosionó en noviembre de 2017 y que causaron la muerte de sus 44 tripulantes, Mazzeo fue absuelto por unanimidad de los cargos de incumplimiento de deberes y estrago culposo, al igual que Alonso y Correa.

El proceso judicial, que se desarrolló en la ciudad de Río Gallegos, y tanto la fiscalía como las querellas de los familiares sostuvieron que la tragedia «era previsible» de acuerdo al estado operativo del submarino.

Las abogadas defensoras de los familiares Valeria Carreras y Lorena Arias indicaron que «es la primera vez en la historia argentina» que un jefe naval es condenado penalmente «por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz».

«Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas«, manifestaron.

Asimismo, Carreras y Arias adelantaron que «van a recurrir a esta sentencia una vez conozcan los fundamentos», previstos para el 21 de agosto de 2026, tanto respecto de las absoluciones como de la magnitud de la pena.

«Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá, contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos, ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar», concluyeron.

NA