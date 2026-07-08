Poda, especies nativas y planificación: así cambio la gestión del arbolado en Viedma

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó por unanimidad la nueva Ordenanza de Arbolado Público Urbano, que reemplaza la normativa vigente desde hace más de 20 años y actualiza los criterios para la gestión y conservación del arbolado.

«Hay que dejar de pensar el arbolado público como una cuestión de ornamentación y empezar a pensar que es una infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida«, afirmó la concejala María Andría durante el tratamiento del proyecto.

El proyecto fue elevado en noviembre de 2025 como un trabajo colaborativo de la Mesa Interinstitucional de Arbolado Público y Espacios Verdes, integrada por organismos públicos, las universidades, el INTA, el DPA, el Colegio de Arquitectos, la Defensoría del Pueblo y organizaciones ambientales, entre otras.

Mientras que su tratamiento en la segunda sesión anual del Concejo Deliberante de Viedma fue impulsado por las concejalas y miembros de la Mesa consultiva, Natalia Macri y María Andría, quienes manifestaron la necesidad de cambio ante la ordenanza vigente desde 2004.

María Andría, una de las dos concejalas que trataron el proyecto durante la segunda sesión del Concejo Deliberante de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

En este sentido, Andría remarco que uno de los principales ejes de la nueva norma es modernizar, ordenar y profesionalizar la gestión del arbolado, reconociéndolo como parte de la infraestructura urbana en lugar de una mera decoración.

Qué incorpora la nueva ordenanza

Entre las principales novedades, la norma crea una Mesa Interinstitucional como órgano consultivo permanente, establece la elaboración de un Manual de Manejo del Arbolado Público, crea un Registro de Podadores e incorpora la capacitación obligatoria para quienes realicen tareas de poda.

En este sentido, la concejala Natalia Macri señaló que uno de los objetivos centrales es fomentar una poda responsable, correctiva y no masiva.

El proyecto además fija responsabilidades para vecinos, desarrolladores y el Municipio, incorporando mecanismos de compensación ambiental cuando se produzcan daños al arbolado y promueve el uso de especies nativas en los espacios públicos.

«Empezar a mirar para arriba»

Tras la aprobación de la ordenanza, el Concejo realizó un cuarto intermedio para escuchar al defensor del Pueblo, Pérez Morando, quien destacó el proceso participativo que dio origen a la iniciativa.

«Una ordenanza significa una regla de convivencia social», expresó, y sostuvo que el tiempo dedicado a su elaboración permitió construir una herramienta sólida que nació a partir del dialogo popular.

Mesa interinstitucional de Arbolado, con la participación de Pérez Morando. Foto: Gentileza, prensa de la Defensoría del Pueblo.

Además, Pérez Morando también llamó a cambiar la mirada sobre el espacio público y «empezar a mirar para arriba», en tanto los arboles ayudan a reducir la temperatura urbana, mejoran la calidad del aire y constituyen una herramienta clave frente al cambio climático.

«El cambio climático vino para quedarse y el arbolado público es central«, concluyó.