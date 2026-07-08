La nieve cae sobre el Cerro Perito Moreno de El Bolsón y el centro de esquí se prepara para las vacaciones

Ubicado en El Bolsón, Laderas Cerro Perito Moreno continúa consolidándose como uno de los centros de esquí de mayor crecimiento del país. Fotos y video: @laderascerroperitomoreno.

La esperada nevada finalmente llegó a Laderas Cerro Perito Moreno y cambió por completo el paisaje de la montaña. El temporal deja una importante acumulación de nieve, una noticia muy esperada en la previa de vacaciones de invierno. Por ese motivo, este miércoles el centro de esquí permanece habilitado únicamente para peatones, mientras los equipos realizan tareas de acondicionamiento de las pistas con el objetivo de reabrir el sector para esquiadores este jueves, si las condiciones climáticas evolucionan favorablemente.

Laderas inició la temporada de manera escalonada: el 23 de junio abrió para peatones y desde el 2 de julio comenzó a recibir esquiadores en forma parcial. Las recientes nevadas, sumadas al sistema de fabricación de nieve, permitieron habilitar nuevos sectores de la montaña, mientras que la pista Ski Fun Day continúa ofreciendo excelentes condiciones para quienes dan sus primeros pasos sobre los esquíes.

Ubicado en El Bolsón, Laderas Cerro Perito Moreno continúa consolidándose como uno de los centros de esquí de mayor crecimiento del país. Fotos y video: @laderascerroperitomoreno.

Uno de los grandes protagonistas de este invierno es la Escuela de Ski & Snowboard, que ya funciona a pleno para recibir tanto a principiantes como a esquiadores que regresan temporada tras temporada. El centro de esquí apuesta especialmente al aprendizaje, con un equipo de instructores certificados por AADIDESS y con experiencia internacional, preparados para acompañar a alumnos de todas las edades y niveles.

La propuesta también está pensada para las familias. En la cota 1.700 funciona el Jardín de Nieve, destinado a niños de 4 a 6 años, con atención personalizada y opciones de media jornada o día completo, incluyendo el almuerzo. Para chicos y adolescentes de 7 a 16 años, la Escuelita de Nieve ofrece programas por la mañana, la tarde o jornada completa, combinando aprendizaje técnico, diversión y actividades adaptadas a cada edad.

Ubicado en El Bolsón, Laderas Cerro Perito Moreno continúa consolidándose como uno de los centros de esquí de mayor crecimiento del país. Con 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y 9 medios de elevación, ya ocupa el quinto lugar entre los complejos más grandes de Argentina y sigue ampliando su infraestructura para ofrecer una experiencia cada vez más completa durante la temporada invernal.

Eventos para todos los gustos

Por otra parte, los eventos deportivos ya agendados para esta temporada invernal son:

29 de julio: Fecha del Campeonato Argentino de Freeride, disciplinas ski y snowboard

Fecha del Campeonato Argentino de Freeride, disciplinas ski y snowboard 6 al 8 de Agosto : Fecha de la Federación Internacional de Ski (FIS), con cuatro pruebas de slalom gigante

8 de agosto: etapa del circuito de Rugby Xtreme, un torneo de rugby reducido sobre nieve

27 al 29 de agosto : Segundo bloque de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), para categoría U16, incluyendo las pruebas Memorial Leo Rudolph (sl, gs)

16 al 19 de septiembre: Fecha final del Circuito FIS de la Federación Internacional de Ski (FIS), con dos pruebas de slalom gigante y dos de slalom, de las cuales saldrán los campeones nacionales de las disciplinas.

: Fecha de la Federación Internacional de Ski (FIS), con cuatro pruebas de slalom gigante 8 de agosto: etapa del circuito de Rugby Xtreme, un torneo de rugby reducido sobre nieve : Segundo bloque de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), para categoría U16, incluyendo las pruebas Memorial Leo Rudolph (sl, gs) Fecha final del Circuito FIS de la Federación Internacional de Ski (FIS), con dos pruebas de slalom gigante y dos de slalom, de las cuales saldrán los campeones nacionales de las disciplinas. 26 y 27 de septiembre: Campeonato nacional de raquetas y esqui alpino de olimpiadas Especiales.

Campeonato nacional de raquetas y esqui alpino de olimpiadas Especiales. Se realizarán además en fechas a confirmar los eventos tradicionales en el cerro, como los festejos por el Día del Niño y la Bajada de Antorchas.

Más información: https://www.laderas.com.ar/