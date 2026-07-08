Del alojamiento al combustible: una por una las promociones para viajar por Neuquén este invierno

Los beneficios del BPN para la temporada de invierno incluyen cuotas sin interés y descuentos en alojamientos, centros de esquí, gastronomía, combustible y transporte. Foto gentileza.

Viajar por Neuquén este invierno puede resultar más accesible para quienes cuentan con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén (BPN). En el inicio de la temporada, la entidad presentó una serie de promociones pensadas para acompañar el movimiento turístico, con beneficios que abarcan desde el alojamiento hasta el combustible, pasando por la gastronomía, el esquí y el transporte.

La propuesta está orientada tanto a residentes como a visitantes que recorran los destinos turísticos de la provincia durante las vacaciones de invierno y contempla financiación en cuotas sin interés, además de descuentos con reintegro en distintos rubros.

Beneficios con BPN en centros de esquí, alquiler de equipos y alojamiento

Uno de los principales beneficios está dirigido a quienes disfrutan de la nieve. En los centros de esquí y locales de alquiler de equipos adheridos se puede pagar en 12 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable BPN y en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard BPN. La promoción está vigente todos los días.

Para el alojamiento, los hoteles y establecimientos turísticos del sur neuquino adheridos ofrecen 6 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable, Visa y Mastercard BPN. La misma financiación se aplica en los hoteles del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En tanto, las hosterías administradas por la provincia cuentan con un beneficio especial: de jueves a domingo es posible acceder a 6 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable BPN o 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

La campaña también contempla gastos habituales durante un viaje. En gastronomía, los miércoles hay promociones de hasta 25% de ahorro, con un reintegro de hasta $12.000 para pagos realizados con tarjetas Visa y Mastercard BPN.

En combustible, los clientes pueden acceder a un beneficio similar los martes, con hasta 25% de ahorro y un reintegro de hasta $12.000. Además, en estaciones de servicio YPF se suma una promoción específica de hasta 10% de descuento, con un tope de $20.000, vigente los miércoles y sábados.

Quienes necesiten trasladarse dentro de las ciudades también cuentan con un beneficio para nuevos usuarios de Cabify, que ofrece 50% de descuento en los primeros cinco viajes o envíos realizados en el país al pagar con tarjetas Mastercard BPN.

Desde el banco indicaron que las promociones forman parte de una estrategia para acompañar la temporada turística y fomentar el consumo en prestadores de servicios de toda la provincia. Los beneficios tienen distintas condiciones de vigencia según el rubro y pueden consultarse en el sitio web y los canales oficiales del BPN.

Los beneficios, de un vistazo