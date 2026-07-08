Comenzó la obra sobre la colectora sur de la Ruta 22 que conecta con el polo industrial de Cipolletti

La colectora Los Pioneros es clave en la conexión entre el polo industrial de Cipolletti y la Ruta 22. Foto: Flor Salto.

Las máquinas ya comenzaron a trabajar sobre la calle Los Pioneros, la colectora sur de la Ruta Nacional 22 en Cipolletti. Se trata de una de las obras viales más importantes previstas por el municipio para este año, con una inversión superior a los $1.122 millones destinada a mejorar la infraestructura de un sector clave para la actividad económica de la ciudad.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Rodrigo Buteler señaló que la obra apunta a consolidar un sector que en los últimos años ganó protagonismo por el crecimiento de la actividad privada. «Estamos ordenando esta zona que está llena de empresas, que generan un montón de trabajo, que pagan sus impuestos y que era necesario asfaltar», sostuvo.

Foto: Flor Salto.

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La intervención comprende el tramo entre Toschi y Luis Latorre, donde se ejecutarán 16 cuadras de pavimento junto con cordón cuneta y la renovación integral del alumbrado público. Según explicó Buteler, el objetivo es mejorar las condiciones de circulación en un área utilizada diariamente por camiones y vehículos vinculados a la actividad industrial. «Es parte del ordenamiento de las zonas empresariales e industriales», resumió.

El intendente indicó que el pavimento resolverá uno de los principales inconvenientes que presenta actualmente el sector. «Cuando llueve se hacen barriales y los camiones pueden trabajar con muchas dificultades», afirmó.

Foto: Flor Salto.

De acuerdo con el cronograma oficial, la obra demandará alrededor de seis meses. Durante ese período, el municipio y la empresa adjudicataria coordinarán el ingreso a cada establecimiento para reducir las complicaciones operativas.

«Tenemos un plazo de obra de seis meses. La empresa se comunica con cada frentista para organizar la logística de los ingresos«, explicó Buteler, quien además pidió «paciencia» a las firmas radicadas en el sector y a los trabajadores que circulan diariamente por la colectora.

Las tareas incluyen movimiento de suelos, preparación de la base, pavimentación, construcción de cordón cuneta y la instalación de nuevas luminarias LED para reforzar la seguridad vial.

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Buteler enmarcó la intervención dentro del plan de infraestructura que impulsa la gestión municipal y adelantó que continuará tanto la ejecución de nuevas cuadras de pavimento como la recuperación de calles deterioradas.

«Tenemos cuadras para asfaltar y cuadras para reparar. Hay calles que se fueron rompiendo por el agua, por pérdidas y por el uso intensivo», señaló el jefe comunal, quien aseguró que ambos frentes de trabajo avanzarán de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad.