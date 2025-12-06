El calendario del atletismo, ciclismo, natación y judo en los Juegos de la Araucanía 2025

Este domingo se realizarán las ceremonias de inauguración de la 32° edición de los Juegos de la Araucanía, desde las 20 en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex. Además, habrá otra ceremonia el lunes a las 8 en Miguel Riglos. La clausura será única y se llevará a cabo el jueves 11, a las 20, en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

Neuquén y Río Negro dicen presente en las siete disciplinas: atletismo, ciclismo, natación, judo, fútbol, vóley y básquet. Todos los jóvenes ya se encuentran en La Pampa a la espera del inicio de los clásicos juegos.

El judo, el primero en comenzar

El judo será el único deporte que iniciará su actividad hoy: desde las 19 se realizará el pesaje masculino en el Gimnasio de la Escuela N.º 95, en Santa Rosa. El pesaje femenino tendrá lugar este domingo desde las 17.

Las competencias femeninas y masculinas se alternarán a lo largo de la semana. Tanto hombres como mujeres tendrán dos jornadas de disputa cada uno, con una instancia clasificatoria por zonas y luego las luchas por medalla, que culminarán con la premiación.

Los hombres competirán el domingo y el martes, mientras que las mujeres lo harán el lunes y el miércoles. El jueves solo habrá entrenamientos generales para todos los participantes, de 10 a 12, en el mismo gimnasio donde se desarrollarán todas las pruebas.

Atletismo en Santa Rosa

El atletismo se desarrollará por completo en Santa Rosa. Habrá 21 pruebas tanto para masculino como para femenino, con mínimas diferencias.

Atletismo Femenino:

Domingo 7 (16:00) : 100 m llanos, disco 1 kg, 1500 m, salto largo, 400 m.

: 100 m llanos, disco 1 kg, 1500 m, salto largo, 400 m. Lunes 8 (16:00): 100 m, salto alto, 400 m c/vallas, 3000 m, jabalina 600 g, 4×100.

100 m, salto alto, 400 m c/vallas, 3000 m, jabalina 600 g, 4×100. Martes 9 (16:00): 100 m c/vallas, 200 m, bala 4 kg, 800 m.

100 m c/vallas, 200 m, bala 4 kg, 800 m. Miércoles 10 (16:00): martillo 4 kg, 200 m, salto triple, 100 m c/vallas, 4×100.

martillo 4 kg, 200 m, salto triple, 100 m c/vallas, 4×100. Jueves 11 (9:00): prueba pedestre 5 km.

Atletismo Masculino

Domingo 7 (16:30): 100 m, salto alto, 1500 m, bala 6 kg, 400 m.

100 m, salto alto, 1500 m, bala 6 kg, 400 m. Lunes 8 (16:00): jabalina 800 g, 100 m, 400 m c/vallas, salto largo, 5000 m, 4×100.

jabalina 800 g, 100 m, 400 m c/vallas, salto largo, 5000 m, 4×100. Martes 9 (16:00): disco 1,750 kg, 110 m c/vallas, salto triple, 200 m, 800 m.

disco 1,750 kg, 110 m c/vallas, salto triple, 200 m, 800 m. Miércoles 10 (17:00): 200 m, martillo 6 kg, 110 m c/vallas, 4×100.

200 m, martillo 6 kg, 110 m c/vallas, 4×100. Jueves 11 (9:30): prueba pedestre 6 km.

El fixture del ciclismo

Al igual que en atletismo, los equipos femenino y masculino de ciclismo compartirán la mayoría de las pruebas, aunque recorrerán distancias diferentes. Todas las competencias se realizarán en Toay.

Ciclismo femenino:

Domingo 7 (9:00): Contrarreloj por equipos (10 km).

Contrarreloj por equipos (10 km). Lunes 8 (8:00): Autódromo en pelotón (40 km).

Autódromo en pelotón (40 km). Martes 9: Jornada de descanso.

Miércoles 10: Contrarreloj individual (8 km).

Contrarreloj individual (8 km). Jueves 11: Circuito Autódromo en pelotón (30 km).

Ciclismo masculino:

Domingo 7 (10:15): Contrarreloj por equipos (20 km).

Contrarreloj por equipos (20 km). Lunes 8 (10:00): Autódromo en pelotón (100 km).

Autódromo en pelotón (100 km). Martes 9: Jornada de descanso.

Miércoles 10 (10:00): Contrarreloj individual (15 km).

Contrarreloj individual (15 km). Jueves 11 (9:30): Circuito Autódromo en pelotón (60 km).

El calendario de natación, en Miguel Riglos

Las competencias de natación masculina y femenina compartirán horarios y casi todas las categorías. La única diferencia será el miércoles, cuando las mujeres nadarán 800 metros libres y los hombres 1500.