Juegos de la Araucanía 2025: el fixture de Río Negro en todos los deportes de equipo

Este sábado inicia la 32° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, que se realizará en la provincia de La Pampa. La tradicional competencia contará con la participación de 2600 deportistas de la Patagonia argentina y chilena.

Pero la inauguración recién será el domingo, a las 20, en varias ciudades: Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex. La clausura será única y se realizará el jueves 11 a las 20 en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

Habrán siete disciplinas que se realizarán en distintos puntos de la provincia: Santa Rosa albergará el atletismo, judo, futbol masculino y básquet masculino. En General Acha habrá acción en básquet femenino y parte del voley femenino, que también se desarrollará en Quehué y Ataliva Roca. En Miguel Riglos se llevarán adelante las pruebas de natación, Eduardo Castex recibirá al voley masculino y General Pico será sede del futbol femenino. Por último, Toay será escenario del ciclismo.

En La Pampa, Río Negro buscará continuar su reinado en la competencia: ganó las últimas ediciones consecutivas y tratará de obtener el hexacampeonato. La delegación estará compuesta por 142 deportistas de 18 ciudades del territorio rionegrino.

El fixture del básquet

En ambas ramas de Básquet, habrá tres grupos: uno de cinco equipos y dos de cuatro seleccionados. En masculino, Río Negro integrará el grupo C, junto a Neuquén, Aysén y Magallanes (ambos de Chile). En femenino, también será parte del C, pero junto a Santa Cruz, Aysén y Bío Bío. Los primeros de cada zona y el mejor segundo avanzarán a las semifinales en busca del título.

BASQUET MASCULINO:

Domingo 7 : Río Negro vs Magallanes – 11:00

: Río Negro vs Magallanes – 11:00 Lunes 8 : Neuquén vs Río Negro – 17:00

: Neuquén vs Río Negro – 17:00 Martes 9: Aysén vs Río Negro – 19:00

BASQUET FEMENINO:

Domingo 7 : Río Negro vs Aysén – 12:00

: Río Negro vs Aysén – 12:00 Lunes 8 : Río Negro vs Santa Cruz – 17:00

: Río Negro vs Santa Cruz – 17:00 Martes 9: Río Negro vs Bío Bío – 9:00

El calendario del futbol

En futbol, habrá cuatro grupos: tres zonas tendrán tres equipos y una estará compuesta por cuatro. El femenino será parte del D, junto a Neuquén, Magallanes y Bío Bío. Por otro lado, el masculino competirá en la zona B ante Aysén y Ñuble. En esta disciplina, avanzarán a semis los primeros de cada grupo.

FUTBOL FEMENINO:

Domingo 7 : Río Negro vs Magallanes – 17:00

: Río Negro vs Magallanes – 17:00 Lunes 8 : Río Negro vs Bío Bío – 17:00

: Río Negro vs Bío Bío – 17:00 Martes 9: Río Negro vs Neuquén – 17:00

FUTBOL MASCULINO:

Domingo 7 : Ñuble vs Río Negro – 10:00

: Ñuble vs Río Negro – 10:00 Lunes 8: Río Negro vs Aysén – 19:00

El vóley se divide en dos zonas

El vóley tendrá un fixture más extenso. Las 13 selecciones se repartirán en dos zonas: una de siete y otra de seis. El femenino integrará la zona A con La Pampa, Araucanía, Tierra del Fuego, Magallanes, Ñuble y Los Lagos. Mientras que el masculino jugará en el grupo B, junto a Chubut, Magallanes, Tierra del Fuego, Los Ríos y Bío Bío. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la Fase Campeones.

VOLEY FEMENINO:

Domingo 7:

Río Negro vs Magallanes – 10:30

Tierra del Fuego vs Río Negro – 17:00

Lunes 8:

Río Negro vs Araucanía – 10:00

Martes 9:

La Pampa vs Río Negro – 11:00

Río Negro vs Los Lagos – 19:00

Miércoles 10:

Ñuble vs Río Negro – 9:00

VOLEY MASCULINO:

Domingo 7:

Río Negro vs Chubut – 9:00

Río Negro vs Tierra del Fuego – 17:00

Lunes 8:

Río Negro vs Magallanes – 11:00

Los Ríos vs Río Negro – 19:00

Martes 9: