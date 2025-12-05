La delegación de Neuquén para los Juegos de la Araucanía 2025: la convocatoria completa

La inauguración será el domingo y las actividades se extenderán hasta el jueves.

Este sábado comenzará la 32° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. La tradicional competencia se realizará en La Pampa y contará con la participación de más de 2600 deportistas de la Patagonia argentina y chilena.

Las ceremonias de inauguración serán el domingo 7, a las 20, en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex. Además, habrá otra ceremonia el lunes a las 8 en Miguel Riglos. La clausura será única y se realizará el jueves 11 a las 20 en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

Habrán siete disciplinas que se realizarán en distintos puntos de la provincia: Santa Rosa albergará el atletismo, judo, futbol masculino y básquet masculino. En General Acha habrá acción en básquet femenino y parte del voley femenino, que también se desarrollará en Quehué y Ataliva Roca. En Miguel Riglos se llevarán adelante las pruebas de natación, Eduardo Castex recibirá al voley masculino y General Pico será sede del futbol femenino. Por último, Toay será escenario del ciclismo.

A lo largo de la historia de la competencia, Neuquén fue el campeón general en 1993, en la segunda edición de los Juegos. La delegación neuquina estará compuesta por 167 deportistas, que viajarán este viernes a la noche al territorio pampeano.

La competencia se podrá seguir a través de la Televisión Pública de La Pampa (TVPP), transmitirá todas las actividades en vivo, a través de YouTube, Instagram, Facebook y TV abierta.

Los seleccionados de atletismo, básquet y ciclismo

ATLETISMO FEMENINO:

Xiomara Arrix Aravena

María Guadalupe Benítez

Lara Cuppi

Sofía Huenufil

Malén Mesas

Ana Francisca Otero

Victoria Pino

Luana Ramírez

Cira Solari

Brisa Tapia

Rocío Tolay

Valentina Villablanca

Julieta Villalba

ATLETISMO MASCULINO:

Francisco Abad

Samuel Aguirre

Nahuel Bronzoni

Gabriel García

Román Gero

Romeo Gianfredo

Ignacio Pereyra

Bautista Pianciola

Tomás Reyes

Rodrigo Serrano

Joaquín Tolay

Entrenadores: Juan Barrientos, Lucas Carro, Camila Rivas y Enrique Sánchez

BASQUET FEMENINO:

Amparo Arévalo

Emilia Claris

Abril Fernández

Maia Grittini

Lola Gutiérrez

Isis Inda

Guillermina López

Eluney Mella

Ernestina Pacheco

Delfina Pérez

Clara Remolina

Anna Sandoval

BASQUET MASCULINO:

Benjamín Agorreca

Manuel Algranatti

Leandro Álvarez

Mateo Cides

Valentín Gruich

Diego Gutiérrez

Mateo Jankowski

Nicholas Jenkins

Ian Kolff

Ignacio Martínez

Benjamín Muñoz

Juan José Sánchez

Entrenadores y asistentes: Dante Centeno, Manuela Seco, Mario Miguel y Mariano Hernando

CICLISMO FEMENINO:

Lourdes Escobar

Sofía Montaño

Milagros Romero

Antonella Salomón

Marianella Salomón

CICLISMO MASCULINO:

Cain Aguilera

Lorenzo Aravena

Tomás Cárdenas

Matías Carrizo

Matías Molina

Entrenadores: Ilan Soto y Luciana Zúñiga.

Los seleccionados de futbol, judo, natación y vóley

FUTBOL FEMENINO:

Alexia Baigorria

Ashley Barros

Ludmila Benítez

Valentina Calfumán

Emma Condorelli

Renata Di Martino

Micaela Fuentes

Carolina Gramajo

Renata Moreira

Claribel Moya

Evelyn Navarrete

Juanita Pedrero

Jazmín Pérez

Maitena Querci

Juana Sepúlveda

Ambar Taranilla

Dulce Tula

Brenda Venegas

FUTBOL MASCULINO:

Cristian Campos

Bruno Colasante

Carlos Corti

Bruno Díaz

Bruno Gattoni

Cruz Gómez

Mariano Llera

Jerónimo Moyano

David Obreque

Julián Palumbo

Ramiro Pardo

Borja Pérez

Bautista Pavez

Santino Rabitti

Santiago Retamal

Joaquín Sosa

Justiniano Tabernini

Tiziano Salazar

Entrenadores y preparadores físicos: Rodrigo Canales, Braian Furlón, Fabián Tardella y Rogger Morales.

JUDO FEMENINO:

Priscila Alegre

Shaya Huechucura

Evangelina Leiva

Uma Pérez

Morena Sepúlveda

JUDO MASCULINO:

Thiago Abello

Víctor Chandía

Thiago Lucero

Juan Alberto Riffo

Entrenadores: Nadia Fernández y Sebastián Alonso

NATACION FEMENINO:

Violeta Di Renzo

Olivia Fidel

Aldana Guzmán

Martina Jouglard

Adolfina Nazra

Camila Requena

NATACION MASCULINO:

Tiziano Abrigo

Genaro Avendaño

Leonardo Balestrino

Francisco García

Alfio Nicotra

Mateo Rubino

Entrenadora: Valeria Arancibia.

VOLEY FEMENINO:

Lara Cabrera

Antonella Cometto

Camila Gaete

Martina Hirschfeld

Catalina Lupiañez

Morena Mazantti

Florencia Palavecino

Zoe Querci

Tiziana Seletti

Francesca Sgammini

Lucía Terracciano

Sofía Vilagos

VOLEY MASCULINO:

Joaquín Aguayo

Santiago Brito

Thiago Gigena

Valentino González

Carim Jara

Leonel Liberti

Ivo Lobrecich

Santiago Lozano

Bautista Maggio

Lautaro Martinetti

Gaspar Redel

Máximo Tapia

Entrenadores y asistentes: Virginia Romero, Abril Seletti, Leandro Gimeno y Julián Ungar