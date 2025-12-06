El fixture del vóley, básquet y fútbol neuquino en los Juegos de la Araucanía

El domingo 7 de diciembre comenzará la actividad de básquet, vóley y fútbol en La Pampa, en el marco de la 32° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Más de 2.600 chicas y chicos de Argentina y Chile competirán durante cinco jornadas y será el jueves 11 cuando finalmente se conozca al campeón.

A lo largo de la historia de la competencia, Neuquén fue el campeón general en 1993, en la segunda edición de los Juegos. La delegación neuquina esta compuesta por 167 deportistas, que ya se encuentran en La Pampa.

La competencia se podrá seguir a través de la Televisión Pública de La Pampa (TVPP), transmitirá todas las actividades en vivo, a través de YouTube, Instagram, Facebook y TV abierta. Este domingo, a su vez, se realizarán las ceremonias de inauguración en distintas localidades: Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex. La clausura será única y se realizará el jueves 11 a las 20 en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

El fixture del fútbol

Neuquén en fútbol femenino compartirá la Zona D con Río Negro, Bío Bío y Magallanes. El debut será el domingo 7 a las 10:00 ante Bío Bío.

El lunes enfrentará a Magallanes desde las 19:00, mientras que el martes disputará un duelo clave frente a Río Negro a las 17:00 para definir posiciones. Todos los partidos se jugarán en Pico Football Club, en General Pico.

Mientras el femenino compite en General Pico, el fútbol masculino tendrá sede en Santa Rosa. Allí, Neuquén comparte zona con Santa Cruz, Bío Bío y Los Lagos, y jugará todos sus encuentros en el Club Atlético All Boys.

Su debut será el domingo a las 17:00 frente a Los Lagos. El lunes se medirá con Bío Bío desde las 17:00, y el martes cerrará la fase clasificatoria ante Santa Cruz a las 19:00.

A partir del miércoles, desde las 17:00, se disputarán semifinales y partidos por ubicación en ambas sedes (General Pico y Santa Rosa). Las finales serán el jueves 11 a las 17:30.

El calendario del básquet

El equipo masculino neuquino comparte zona con Aysén, Magallanes y Río Negro. Su debut será el domingo 7 a las 9:00 ante Aysén en el Polideportivo Butaló. El lunes continuará su camino ante Río Negro a las 17:00 en el Club All Boys, y el martes, en el mismo estadio, se medirá ante Magallanes también desde las 17:00.

El básquet femenino integra la Zona A, junto a La Pampa, Los Ríos, Los Lagos y Araucanía. El debut será el domingo a las 9:00, frente a Los Lagos, en el Polideportivo.

El lunes, desde las 11:00, jugará contra La Pampa en el Club Centro Rincón Vasco. El martes tendrá doble presentación en el Polideportivo: a las 9:00 ante Los Ríos y a las 17:00 frente a Araucanía.

Las posiciones finales, en ambas ramas, se definirán entre miércoles y jueves, comenzando a las 9:00 con el 12° y 13° puesto y concluyendo el jueves a las 17:00 con la gran final.

Las dos zonas del vóley

En vóley femenino, Neuquén integra la Zona B junto a Bío Bío, Aysén, Chubut, Los Ríos y Santa Cruz. Todas sus presentaciones serán en la sede C.U.D.C, en General Acha. El debut será el domingo a las 10:30 ante Aysén, y más tarde, a las 17:30, enfrentará a Bío Bío. El lunes jugará ante Santa Cruz desde las 9:00, mientras que el martes tendrá doble fecha: Los Ríos a las 11:00 y Chubut a las 19:00.

El vóley masculino competirá en Eduardo Castex. Comparte zona con La Pampa, Ñuble, Santa Cruz, Araucanía, Los Lagos y Aysén. El domingo tendrá dos partidos: Aysén a las 11:00 en Belgrano y Los Lagos a las 17:00 en Racing. El lunes jugará ante Araucanía a las 17:00, y el martes enfrentará a Santa Cruz (9:00 en Racing) y a La Pampa (19:00 en Estudiantil). Su último partido clasificatorio será el miércoles, desde las 9:00, ante Ñuble.



Las finales, en ambas ramas, se disputarán el jueves a las 17:00.