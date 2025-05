El campeón de la F1 que habló de Colapinto: «Es rápido, pero propenso a los accidentes»

Franco Colapinto ya está de regreso en la F1 y prepara su segunda carrera de la temporada en el Gran Premio de Mónaco. Viene de completar el recorrido en Imola, donde terminó 16°, aunque el fin de semana estuvo condicionado por el accidente que tuvo en la clasificación. De esa situación se agarraron varios referentes de la Máxima y se expresaron al respecto.

El piloto del Alpine 43 se alista para revertir esa primera impresión con la escudería con sede en Reino Unido en el GP del Principado. «Estoy deseando volver al buen camino, ganar confianza y seguir desarrollándome con el equipo», afirmó el joven piloto.

«Es rápido, pero propenso a los accidentes»

Jacques Villeneuve, campeón del mundo de la Fórmula 1 en 1997, cree que Colapinto tiene un gran problema que puede influir en su re-debut en la categoría reina. Aunque el expiloto canadiense cree que el argentino es «rápido», considera que «propenso a los accidentes». «Es rápido, pero también se cuela, así que ¿Qué Franco nos tocará?», reflexionó Villeneuve a Sky Sports F1.

¿Podrá ser igual de rápido sin chocar, o tendrá que ir más despacio para no chocar? Jacques Villeneuve, campeón 1997 de la F1

«¿Podrá ser igual de rápido sin chocar, o tendrá que ir más despacio para no chocar? Esa es la gran pregunta», aclaró Villeneuve. Asimismo, sostiene que la experiencia de Franco lo hace aportar algo más que el anterior piloto (Doohan) no traía consigo. «Ha tenido un año para digerir la temporada pasada. Tiene respaldo, así que ya está aportando algo que el piloto anterior no tenía», cerró.

Villeneuve, una referencia de la F1, habló del argentino.