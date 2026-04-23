Buscan a dos adolescentes de 14 y 15 años en Viedma: salieron juntas y no regresaron en el horario «pautado»

En Viedma se activó un protocolo de búsqueda para dar con dos adolescentes de 14 y 15 años que desaparecieron el miércoles 22 de abril. Las jóvenes salieron juntas del domicilio donde residen por disposición de la Senaf y nunca más regresaron.

La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal solicitan que ante cualquier información se comuniquen al 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.

Datos de las adolescentes desaparecidas en Viedma

Las adolescentes fueron identificadas como Rocío Railef, de 14 años; y Nicola Amaya Maher de 15. Ambas viven en una vivienda ubicada en barrio Lavalle y, según lo informado por la Fiscalía, el miércoles por la tarde salieron juntas y no regresaron a la hora que estaba pautada.

En cuanto a la descripción de cada una informaron que Nicola es delgada, tez blanca, tiene el pelo largo con flequillo color rojizo, ojos color y mide 1,60 metros. Cuando salió de la casa vestía un pantalón, una campera negra y zapatillas color salmón y blanco.

Por su parte, Rocío Railef es de contextura robusta, tez blanca, pelo negro, ojos color café y mide 1,45. Al momento de ausentarse vestía remera azul manga larga, pantalón de jean celeste y zapatillas negras