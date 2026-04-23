Violencia en un centro de salud de Catriel: la imputaron por golpear a un médico y dañar un consultorio

Imputaron a una mujer por agredir a un médico en un centro de salud de Catriel

Una mujer fue imputada por la Justicia de Río Negro luego de ser acusada de ingresar a un centro de salud de Catriel, provocar destrozos y agredir a un médico durante una discusión por una atención sin turno previo. La jueza de Garantías habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.

La audiencia se realizó de manera virtual en el Foro Penal de Cipolletti, donde el fiscal del caso le atribuyó los delitos de amenazas simples en concurso real con lesiones leves y daños, en carácter de autora.

Exigió atención y se desató el conflicto

Según la acusación, el hecho ocurrió el 25 de agosto de 2025, cerca de las 8:30, en el Centro Comunitario de Atención Médica del barrio 4 Esquinas, sobre calle Perú 663.

De acuerdo con la investigación, la mujer ingresó al establecimiento y exigió ser atendida sin turno además de reclamar una receta médica. Ante la negativa del personal, comenzó a insultar a trabajadores del lugar y a elevar el tono de la discusión.

En ese momento, un médico salió de su consultorio y le pidió “que se calme y aguarde”, ya que se estaba atendiendo a pacientes con turnos programados.

La agresión dentro del consultorio

Siempre según la denuncia, la mujer se retiró por unos minutos pero luego volvió más alterada. Ingresó al consultorio, pateó la puerta y provocó daños en la estructura. Después arrojó al piso historias clínicas, instrumentos y elementos de oficina.

La Fiscalía sostuvo que también amenazó al profesional y le lanzó un instrumento médico que impactó en el pecho del médico, causándole una lesión leve.

El defensor oficial no cuestionó la acusación y la magistrada dio por formulados los cargos para avanzar con la investigación.