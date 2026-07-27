Federal A: se confirmó el fixture para la segunda fase del campeonato

Cipolletti goleó 3-0 a Huracán Las Heras en la Visera por la fecha 12° del Federal A. (Foto: Archivo - Oscar Livera)

El Federal A dio a conocer hoy el fixture para la siguiente fase del campeonato, que se dividirá en la zona campeonato y la fase reválida.

Cipolletti clasificó a la zona campeonato y tendrá como rivales a Olimpo, Alvarado, Villa Mitre, Kimberley, Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto, Huracán Las Heras y Juventud Antoniana de Salta.

De esos nueve, los mejores cuatro pasarán a los cuartos de final por el primer ascenso. Los restantes se sumarán a los que clasifiquen de la Reválida y competirán por el segundo boleto.

Se enfrentarán a los de la otra zona campeonato, con los equipos del norte donde están: Douglas Haig, Sportivo Belgrano de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela, Mitre de Posadas, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Sol de América de Formosa, San Martín de Formosa, Sarmiento de La Banda y Gimnasia de Chivilcoy.

El Albinegro debutará como local ante Huracán Las Heras, al que le ganó 3-0 en La Visera el mes pasado. La mala noticia para Cipo es que le tocó Juventud Antoniana de visitante, por lo que tendrá que viajar a Salta en la última fecha.

En la Fase Reválida, los cinco primeros pasarán a la siguiente instancia y los dos últimos, contando los puntos de la primera fase, descenderán.

Deportivo Rincón y Sol de Mayo comparten grupo con Germinal, Brown de Madryn, Santamarina, Círculo Deportivo de Otamendi, Juventud Unida de San Luis, San Martín de Mendoza, Costa Brava de General Pico y FADEP.

Rincón será local de Brown en la primera fecha, el próximo fin de semana, mientras que Sol de Mayo recibirá a Santamarina. En la segunda jornada serán rivales en Viedma. El Albiceleste le saca 5 puntos a la zona de descenso y el León, 6.

El fixture de Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo

Cipolletti

Local de Huracán LH (2/8)

Visitante de Villa Mitre (8/8)

Local de Argentino MM (12/8)

Visitante de Kimberley (16/8)

Local de Atenas RC (23/8)

Libre

Visitante de Olimpo (6/9)

Local de Alvarado (13/9)

Visitante de Antoniana (20/9)

Deportivo Rincón

Local de Brown M (2/8)

Visitante de Sol de Mayo (8/8)

Local de Otamendi (12/8)

Visitante de San Martín M (16/8)

Local de Juventud UU (23/8)

Visitante de Germinal (30/8)

Local de Costa Brava (6/9)

Visitante de FADEP (13/9)

Local de Santamarina (20/9)

Sol de Mayo