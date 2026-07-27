Federal A: se confirmó el fixture para la segunda fase del campeonato
Los equipos zonales ya conocen el calendario de la segunda parte del Federal A. Cipolletti jugará la Zona Campeonato, mientras que Deportivo Rincón y Sol de Mayo disputarán la Reválida.
El Federal A dio a conocer hoy el fixture para la siguiente fase del campeonato, que se dividirá en la zona campeonato y la fase reválida.
Cipolletti clasificó a la zona campeonato y tendrá como rivales a Olimpo, Alvarado, Villa Mitre, Kimberley, Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto, Huracán Las Heras y Juventud Antoniana de Salta.
De esos nueve, los mejores cuatro pasarán a los cuartos de final por el primer ascenso. Los restantes se sumarán a los que clasifiquen de la Reválida y competirán por el segundo boleto.
Se enfrentarán a los de la otra zona campeonato, con los equipos del norte donde están: Douglas Haig, Sportivo Belgrano de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela, Mitre de Posadas, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Sol de América de Formosa, San Martín de Formosa, Sarmiento de La Banda y Gimnasia de Chivilcoy.
El Albinegro debutará como local ante Huracán Las Heras, al que le ganó 3-0 en La Visera el mes pasado. La mala noticia para Cipo es que le tocó Juventud Antoniana de visitante, por lo que tendrá que viajar a Salta en la última fecha.
En la Fase Reválida, los cinco primeros pasarán a la siguiente instancia y los dos últimos, contando los puntos de la primera fase, descenderán.
Deportivo Rincón y Sol de Mayo comparten grupo con Germinal, Brown de Madryn, Santamarina, Círculo Deportivo de Otamendi, Juventud Unida de San Luis, San Martín de Mendoza, Costa Brava de General Pico y FADEP.
Rincón será local de Brown en la primera fecha, el próximo fin de semana, mientras que Sol de Mayo recibirá a Santamarina. En la segunda jornada serán rivales en Viedma. El Albiceleste le saca 5 puntos a la zona de descenso y el León, 6.
El fixture de Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo
Cipolletti
- Local de Huracán LH (2/8)
- Visitante de Villa Mitre (8/8)
- Local de Argentino MM (12/8)
- Visitante de Kimberley (16/8)
- Local de Atenas RC (23/8)
- Libre
- Visitante de Olimpo (6/9)
- Local de Alvarado (13/9)
- Visitante de Antoniana (20/9)
Deportivo Rincón
- Local de Brown M (2/8)
- Visitante de Sol de Mayo (8/8)
- Local de Otamendi (12/8)
- Visitante de San Martín M (16/8)
- Local de Juventud UU (23/8)
- Visitante de Germinal (30/8)
- Local de Costa Brava (6/9)
- Visitante de FADEP (13/9)
- Local de Santamarina (20/9)
Sol de Mayo
- Local de Santamarina (2/8)
- Local de Rincón (8/8)
- Visitante de San Martín (12/8)
- Local de Germinal (16/8)
- Visitante de FADEP (23/8)
- Local de Brown PM (30/8)
- Visitante de Otamendi (6/9)
- Local de Juventud UU (13/9)
- Visitante de Costa Brava (20/9)
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