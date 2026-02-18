Se viene el Triatlón de la Pera 2026 en Allen: todo lo que tenés que saber

El próximo domingo 22 de febrero, desde las 9 horas, se realizará el Triatlón de la Pera en Allen. La clásica prueba del Alto Valle tendrá su 23° edición en este 2026. Cabe destacar que no será organizada por la Municipalidad de Allen: en este año tendrá organización privada.

Durante la semana, la organización invitó a los competidores a conocer el recorrido de la prueba, que cambiará con respecto a ediciones anteriores. Habrá premios en efectivo para los mejores de cada categoría.

La competencia iniciará con 1,2 kilómetros de natación en el canal principal de riego. Luego serán 30 kilómetros de Mountain Bike en zona de barda, cañadones y senderos y finalizará con 8 kilómetros de trote en el centro de la ciudad, para llegar a la suma de casi 40 kilómetros.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este miércoles 18 de febrero. La competencia se podrá seguir vía streaming. El canal de Youtube Verzu transmitirá en vivo toda la prueba.

Presencias de peso en Allen

La lista de competidores ya está casi completa. Quienes dirán presente serán los últimos campeones de la rama masculina. El neuquino Francisco Moises, campeón en 5 ediciones, ganador en 2025 y 2° en el Triatlón de la Manzana estará en Allen. Otro que competirá será el cipoleño Juan Manuel Graña, campeón en 2024.

Moises va en busca de su sexta coronación.

Además serán de la partida los ganadores de la posta en el Triatlón de la Manzana 2026: Tomás Cofre, Pablo Vommaro y Martín Araya. Se espera la presencia de Florencia Padial, ganadora el pasado domingo en Roca, aunque todavía no está confirmada.