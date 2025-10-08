El contundente dato que deja a Franco Colapinto muy cerca de seguir en Alpine en 2026

Alpine sigue en el fondo de la tabla de constructores, Franco Colapinto todavía no sumó unidades y Pierre Gasly es el único titular confirmado para la temporada 2026 en la escudería francesa. Este trío de situaciones parece complicar el futuro del piloto argentino en la Fórmula 1, pero la realidad es que en las últimas cinco fechas sumó «porotos» de oro para continuar en la máxima.

La escudería con base en Enstone echó por tierra este campeonato y decididamente piensa en el próximo certamen, pero a la vez analiza con lupa el rendimiento de Colpatino. Hay cuestiones técnicas que solo entienden Flavio Briatore y sus colaboradores, pero otras estadísticas que son certeras: Franco quedó por encima de Gasly en cuatro de las últimas cinco carreras. Ese dato es contundente y acera al argentino a firmar por una nueva temporada.

Las posibilidades de que Colapinto y Gasly siguan juntos en 2026 son cada vez mayores. (Archivo)

Colapinto pierde por uno en el global, pero gana en las últimas 5

Si se toman en cuenta las 12 participaciones de Colapinto en esta temporada, el historial está 6-5 a favor de Gasly (el argentino no corrió en Silverstone, por un defecto técnico en su auto). El francés, por su parte, chocó en Mónaco y no pudo llegar.

Estos números son suficientes para que Colapinto se ubique como el tercer mejor segundo entre las 10 escuderías, porque quedó arriba de su socio «mayoritario» en el 45% de las carreras. En primer lugar aparece el británico de Haas, Oliver Bearman, con un 50% frente a Esteban Ocon (igualan 9-9), y lo sigue el brasileño de Sauber, Gabriel Bortoleto, con un 47% ante Nico Hulkenberg (pierde 9-8).

Detrás de Colapinto la tabla de segundos pilotos sigue con Oscar Piastri (44%), Lance Stroll (41%), Carlos Sainz (35%), Liam Lawson (25%), Lewis Hamilton (19%), Yuki Tsunoda (6%) y Kimi Antonelli (0), ya que nunca pudo terminar adelante de George Russell en Mercedes.