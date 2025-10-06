El enojo de Hulkemberg con Colapinto: «Frenó 100 metros antes de lo normal»

Franco Colapinto y Nico Hulkenberg se encontraban luchando por una posición en la vuelta 44 por el circuito callejero de Marina Bay cuando el piloto de Sauber realizó un trompo al llegar a la curva 7. Por suerte, el alemán no golpeó al argentino ni impactó contra las defensas del circuito de Singapur, pero sí recordó a su colega de Alpine en la conferencia de prensa.

«Fue un trompo bastante grande, tuve suerte de no golpear nada. Franco frenó 100 metros antes de lo normal, no sé por qué. Probablemente quería sorprenderme de alguna manera, y bueno, lo consiguió«, dijo ante los medios.

El momento exacto en el que Hulkemberg hace el trompo. (Captura de tevé)

Enojado con la situación, Hulkemberg siguió: «Pero el problema es que, cuando te acercás a otro auto, la carga aerodinámica trasera desaparece por completo. El eje trasero se bloquea instantáneamente y, sí, en ese momento no podés hacer nada».

Colapinto no se metió en la polémica

Cuando se le comunicó a Colapinto que Hulkenberg lo había acusado de frenar antes, el argentino evitó entrar en polémicas: «No sé, solo lo vi girar en el espejo. No puedo decirte, él debería contarte desde su perspectiva».

Más allá del incidente, Hulkenberg se mostró especialmente frustrado por el desarrollo de su carrera y por el rendimiento del monoplaza de Sauber. «Sí, fue complicada. No fue una carrera positiva ni buena. Al inicio tuve que tomar acción evasiva entre, creo, (Oliver) Bearman y… no estoy completamente seguro, tal vez Fernando (Alonso) o el RB, pero más o menos me mantuve en la misma posición después de la primera vuelta», explicó a Sky Sports de Alemania.

Hulkemberg y las cuestiones de seguridad

Por otro lado, el experimentado piloto alemán analizó por qué, por segundo año consecutivo, el Gran Premio de Singapur se desarrolló sin la intervención del coche de seguridad, lo cual había sido una constante desde que la carrera entró en el calendario en 2008.

«No quiero decir que algunos deberían chocar, pero quizá debería haber un poco más de acción en carrera. Pero todo esto se remonta a estos autos. No sé, quizá tienen demasiado agarre, demasiada carga aerodinámica, y son demasiado seguros en ese sentido. Y todos sabemos que es una línea muy fina. Obviamente el sábado se va al máximo, pero el domingo todos dejamos un poco de margen«, comentó.



