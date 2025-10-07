Las pistas que dio el nuevo jefe de Alpine sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y Alpine está en vísperas de un esperado anuncio por los fanáticos: la alineación de pilotos que representará al equipo el año que viene. El máximo candidato a ocupar ese segundo asiento junto a Pierre Gasly es Franco Colapinto, que tuvo un positivo Gran Premio de Singapur que lo mantiene con chances de seguir compitiendo en la categoría.

Durante todo el fin de semana, el nuevo jefe de la escudería brindó declaraciones relacionadas al rendimiento del piloto argentino y de allí se pueden rescatar al menos tres pistas que revelan la conformidad que hay con el nivel de Franco.

Steve Nielsen, el director que asumió en Alpine a principios de septiembre, ahora lleva las riendas de la escudería y su opinión tiene gran peso en la decisión final que tomará el equipo con sus pilotos.

Antes de la carrera en Singapur, el británico reconoció lo parejo que está el nivel de los actuales corredores titulares. “Franco tuvo un inicio complicado, pero ahora se equilibró. En las últimas tres carreras tuvo ritmo y estuvo a la altura de Pierre. Eso es muy bueno“, dijo Nielsen.

Luego, aseguró que “no sabemos para dónde seguirá la curva”, por lo que Colapinto debe sostener este rendimiento para tener opciones de seguir en Alpine como titular. El panorama es optimista para el argentino.

En la conferencia de prensa que se llevó a cabo el viernes en Marina Bay, Steve Nielsen confirmó lo que había adelantado Flavio Briatore, el asesor deportivo de Alpine: la lucha por el segundo asiento está entre Franco Colapinto y Paul Aron.

La ventaja del argentino por sobre el estonio está clara. Franco hoy se desempeña como piloto titular y tiene casi un año de experiencia en la Fórmula 1. Además, está al mismo nivel (incluso mejor en las últimas carreras) que su compañero Pierre Gasly, de casi una década de rodaje en la máxima categoría del automovilismo. Del otro lado hay un novato que solo tiene un par de prácticas libres en el currículum, por lo que la posición de Colapinto lo favorece en la actualidad.

“Tomaremos la decisión cuando tengamos que hacerlo, no por ahora. Necesitamos más tiempo. Todavía faltan unas carreras para decidir”, respondió Nielsen cuando le preguntaron sobre la elección de pilotos para la temporada 2026.

Si en la previa al último Gran Premio de la Fórmula 1 hubo declaraciones positivas para el futuro de Colapinto en Alpine, post carrera aparecieron los elogios. En un breve video para las redes sociales, Steve Nielsen destacó a Franco como uno de los pocos puntos altos del fin de semana en el que la escudería francesa no pudo sumar puntos en Singapur.

“Tuvo una buena largada y logró avanzar posiciones en la primera vuelta. Parecía prometedor, pero perdió rendimiento al final debido a la degradación de los neumáticos”, dijo el director del equipo sobre Colapinto. Luego, concluyó: “No es el resultado que buscamos alcanzar, pero hay muchos aspectos positivos que rescatar”. Entre esos aspectos está la clara mejoría en el rendimiento del bonaerense rumbo a la gran decisión que debe tomar Alpine para 2026.

Todo indica que el comunicado oficial de la escudería francesa se conocerá entre fines de octubre y principios de noviembre, lapso que coincide justamente con la gira de la Fórmula 1 en América (Estados Unidos, México y Brasil).