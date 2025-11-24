El contundente veredicto de Briatore sobre el desempeño de Colapinto en el GP de Las Vegas

Franco Colapinto no tuvo la mejor noche y finalizó 15° en el Gran Premio de Las Vegas, tras las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri. El argentino se vio afectado por un toque en la largada, y nunca tuvo buen ritmo, en un circuito que en la previa sería difícil para los Alpine por la larga extensión de las rectas.

El argentino mostró su bronca después del final de la carrera y no se guardó nada: «Fue una carrera frustrante, fui muy lento, tenía 0 grip. No sé si fue por los daños, pero fue un desastre el auto«. Con la lógica frustración, el pilarense volvió a repetir su enojo con su monoplaza: «No sé cuántos puntos fueron pero por lo que escuché no era para sentir tan mal al auto. Fue una carrera mala. No hay nada positivo«.

Su compañero Pierre Gasly también se vio favorecido por la decisión de la FIA con los McLaren y terminó 13°. Luego de la carrera, Flavio Briatore expresó sus sensaciones y destacó el golpe de la primera vuelta: «Nuestros dos pilotos quedaron atrapados en un arranque caótico sin tener responsabilidad alguna, y eso derivó en daños importantes en la parte trasera de ambos autos«.

Además, el asesor ejecutivo de Alpine describió cómo afecto a cada uno de los pilotos: «El golpe arruinó por completo la competencia de Pierre, que perdió mucha carga aerodinámica. Franco también sufrió un contacto y daños, lo que nos dejó en una carrera muy cuesta arriba y lejos de los puntos«

Para cerrar, Briatore se mostró esperanzado para el próximo desafíó de la Fórmula 1, que será el siguiente fin de semana en Qatar: «Si bien este circuito fue especialmente complejo por sus condiciones, ahora vamos a Catar, una pista con muchas curvas rápidas que podría adaptarse mejor a nuestro paquete que las últimas fechas«

Gasly y sus buenas sensaciones tras el GP de Las Vegas

Quien también se expresó fue Pierre Gasly, que mostró su enojo tras el golpe: «Un vuelo de mierda tan largo para terminar trompeado el sábado y tener otra carrera desafortunada en Las Vegas para mí». Y le echó toda la culpa a Gabriel Bortoleto, quien «tuvo un error de juicio», y a Liam Lawson. A ambos trató como «dos pilotos con no mucha experiencia«.

También hizo un repaso de la temporada de la escudería: «Tuvimos un bajón a mitad de temporada y descubrimos algunas de las razones por las que no estaba yendo tan bien, y debo decir que estoy bastante satisfecho«.

El piloto francés de Alpine, al contrario de Franco, se fue contento por el rendimiento de la escudería: «Seguimos intentando cada fin de semana y ayer fue bastante duro, pero creo que en general hicimos un buen trabajo«.