Descalificaron a las McLaren y así quedó la pelea por el campeonato de la Fórmula 1

En una decisión que puede ser determinante para la definición del campeonato de la Fórmula 1, la FIA descalificó a las McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri luego del Gran Premio de Las Vegas.

La sanción se dio luego de la revisión de los delegados técnicos que detectaron que el desgaste de los patines de resina era inferior a la medida mínima reglamentaria de nueve milímetros.

En su descargo, McLaren adujo atenuantes como los baches inesperados en el circuito, la reducción de las sesiones de entrenamientos por condiciones meteorológicas adversas y la limitada oportunidad de pruebas.

Las autoridades de la FIA reconocieron que «la infracción fue involuntaria y que no hubo un intento deliberado de eludir el reglamento» pero la descalificación era inevitable en un caso así.

Con esta sanción, Lando Norris perdió los 18 puntos que había sumado por el segundo puesto y Oscar Piastri los 12 por quedar cuarto.

El campeonato de la Fórmula 1, al rojo vivo: posiciones

De esta manera, luego de su triunfo en el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen alcanzó la línea de Oscar Piastri con 366 puntos y quedó a 24 del líder, Lando Norris (390).

Quedan dos carreras, Gran Premio de Qatar (30/11) y el de Abu Dhabi (07/01). También resta un sprint por lo que hay 58 puntos en juego en una definición abierta e inesperada hasta hace un tiempo.