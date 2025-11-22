La maniobra de Colapinto bajó la lluvia para evitar el choque en la clasificación de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 y protagonizó una de las mejores maniobras en una pista mojada por la lluvia.

El piloto argentino evitó chocar contra el muro al corregir la dirección de su Alpine con mucha pericia. Pudo superar la Q1 por sexta vez en la temporada al quedar 11°.

«¡Qué salvada! Franco Colapinto mantiene su Alpine fuera de las barreras con esta MEGA salvada», publico la cuenta oficial de la Fórmula 1 al compartir el video de la maniobra.

— Formula 1 (@F1) November 22, 2025

En la Q2, venía con buen ritmo pero pisó el piano en la anteúltima curva y perdió estabilidad. Quedó 15° mientras que su compañero, Pierre Gasly, se metió en Q3 y quedó 10°.

«Venía con una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo .Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado. Después no tenía baterías para la última vuelta, con las gomas muy calientes, no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro«, lamentó Colapinto.

— 43 ★ (@ColapintoFiles) November 22, 2025

La carrera será pasada la medianoche, a la 1 de la mañana del domingo. Lando Norris logró la pole position en otro paso hacía el título.