El cruce caliente entre Vinicius y Nicolás González en el Mundial de Clubes 2025

Vinicius Jr. y Nicolás González protagonizaron un tenso momento en el tramo final del triunfo del Real Madrid por 1 a 0 ante Juventus, por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. En el Hard Rock Stadium de Miami el conjunto español se llevó el pase a cuartos gracias a un gol de Gonzalo García, pero la escena que acaparó la atención ocurrió a los 89 minutos y no fue captada en vivo por las cámaras de televisión.

Todo comenzó con un roce entre González y Antonio Rüdiger, que subió de tono hasta que Vinicius intervino para defender a su compañero. La discusión escaló rápidamente, el delantero argentino respondió con gestos y palabras encendidas, mientras el brasileño no se quedó atrás.

NICO GONZÁLEZ VS. VINÍCIUS JÚNIOR: PICANTE MOMENTO EN ESTADOS UNIDOS.



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/yib3o7HN7u — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2025

El árbitro polaco Szymon Marciniak reaccionó de inmediato y se interpuso entre ambos para evitar que el altercado pasara a mayores. Rüdiger, en un intento de calmar la situación, terminó alejando a Vinicius del foco de tensión.

A pesar del evidente conflicto, ninguno de los jugadores fue sancionado. El árbitro permitió que el juego continuara tras unos segundos de tensión, y el episodio quedó como una de las pocas participaciones destacadas de ambos futbolistas en un duelo que hasta ese momento transcurría con mucha intensidad, pero sin mayores incidentes.

En el aspecto deportivo, el Real Madrid consiguió el único tanto del encuentro gracias a un cabezazo letal de Gonzalo García tras un centro preciso de Alexander-Arnold desde la derecha. El juvenil selló así el pase del conjunto merengue a los cuartos de final del certamen, donde enfrentará al Borussia Dortmund, que venció 2 a 1 a Rayados de Monterrey.

Mundial de Clubes 2025: los clasificados a cuartos

El Real Madrid viene de dejar en el camino a la Juventus con una ajustada victoria por 1 a 0. También accedieron a la siguiente fase el PSG, que goleó 4 a 0 al Inter Miami; el Bayern Múnich, que venció 4 a 2 a Flamengo; y el Chelsea, que superó con autoridad a Benfica por 4 a 1.

En cuanto a los equipos sudamericanos, Palmeiras se quedó con el duelo brasileño ante Botafogo (1-0), y Fluminense hizo lo propio al ganarle 2 a 0 al Inter de Lautaro Martínez.

Mundial de Clubes 2025: cuándo se juegan los cuartos de final

Los cuartos de final se jugarán entre el viernes 4 y el sábado 5 de julio. Ese viernes se disputarán Fluminense vs Al Hilal a las 16 en Orlando, y Palmeiras vs Chelsea a las 22, en Filadelfia. El sábado se enfrentarán PSG vs Bayern Múnich a las 13 en Atlanta, y Real Madrid vs Borussia Dortmund a las 17 en Nueva York.

Las semifinales están programadas para el martes 8 y miércoles 9 de julio, mientras que la gran final será el domingo 13 de julio en el estadio MetLife de Nueva York.