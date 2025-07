Mundial de Clubes 2025: cómo quedaron los cuartos y cuándo se juegan

Tras la disputa de los octavos de final, el Mundial de Clubes 2025 ya tiene conformado a los ocho mejores del certamen. El último clasificado fue el Borussia Dortmund que eliminó a Monterrey en el Mercedes-Benz de Atlanta.

La eliminación de River y Boca dejó como únicos representantes sudamericanos a los brasileños Palmeiras y Fluminense, mientras que el Al Hilal dio la sorpresa al eliminar al Manchester City y romper la hegemonía europea.

Uno de los encuentros más destacados de los octavos fue el triunfo de Borussia Dortmund por 2 a 1 sobre Monterrey, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. El delantero guineano Sehrou Guirassy fue la gran figura con un doblete en los primeros 25 minutos.

Primero, a los 14 minutos, definió tras una pared con Adeyemi con un remate bajo al primer palo. Diez minutos más tarde, volvió a convertir con un disparo cruzado tras una gran jugada colectiva.

Monterrey descontó en el inicio del complemento con un cabezazo de Germán Berterame, pero no le alcanzó. El equipo mexicano tuvo varias chances para empatar, incluido un gol anulado por offside, pero Borussia resistió bien y selló su clasificación a cuartos, donde chocará con el Real Madrid.

Mundial de Clubes 2025: los clasificados a cuartos

El Real Madrid viene de dejar en el camino a la Juventus con una ajustada victoria por 1 a 0. También accedieron a la siguiente fase el PSG, que goleó 4 a 0 al Inter Miami; el Bayern Múnich, que venció 4 a 2 a Flamengo; y el Chelsea, que superó con autoridad a Benfica por 4 a 1.

En cuanto a los equipos sudamericanos, Palmeiras se quedó con el duelo brasileño ante Botafogo (1-0), y Fluminense hizo lo propio al ganarle 2 a 0 al Inter de Lautaro Martínez.

Mundial de Clubes 2025: cuándo se juegan los cuartos de final

Los cuartos de final se jugarán entre el viernes 4 y el sábado 5 de julio. Ese viernes se disputarán Fluminense vs Al Hilal a las 16 en Orlando, y Palmeiras vs Chelsea a las 22, en Filadelfia. El sábado se enfrentarán PSG vs Bayern Múnich a las 13 en Atlanta, y Real Madrid vs Borussia Dortmund a las 17 en Nueva York.

Las semifinales están programadas para el martes 8 y miércoles 9 de julio, mientras que la gran final será el domingo 13 de julio en el estadio MetLife de Nueva York.